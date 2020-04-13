Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisler

Allah'a iman; emniyettir, güvendir ve elbette ümittir. Allah'a teslim olan, onun merhametine sığınan, ümidini kaybetmez. Pek çok imtihanla karşılaştığımız bu dünyada, hayatın karşımıza çıkardığı zorluklar karşısında Allah'ın "Benim rahmetim gazabımdan fazladır" buyurduğunu hatırlamalı ve dua ederek bu zorlukların üstesinden gelmeliyiz. Çünkü ümit, imanın muhtevasına dahildir ve ümitvar olmak, imanın temel şartlarındandır. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu üzere "Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidi sadece kâfirler güruhu keser." Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.