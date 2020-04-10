Tevekkül ile ilgili hadisler

Câbir'den (ra) rivayet edildiğine göre o, Resûlullah ile birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı.

🔸 Beraber dönerlerken, öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resûlü konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resûlullah semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. (Câbir diyor ki;) Uykuya dalmıştık. Derken Resûlullah bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber şöyle dedi: Ben uyurken bu bedevi, bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla "Seni benden kim koruyacak" dedi. Ben de ona "Allah (koruyacak)" diye üç kere tekrarladım. (Câbir diyor ki) Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

Buhârî, Müslim

🔍 SABIR HAKKINDA YOL GÖSTERİCİ 10 HADİS