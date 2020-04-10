Tevekkül ile ilgili hadisler
Tevekkül, kelime olarak Allah'a güvenip dayanma anlamına gelir. Tevekkül, bir kimsenin kendini Allah'a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah'ı kefil bilip sadece O'na güvenmesidir. Tevekkül, bizi hayra götürecek sebeplere sarılıp çalışmak, Allah'ın bizim yardımcımız olduğunu unutmamak ve işin sonucunu Allah'a bırakmak ve sonucuna rıza göstermektir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler", "Kim Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter" gibi ayetlerle tevekkül etmenin önemi vurgulanır. Tevekkül ile ilgili hadisleri derledik.
Giriş Tarihi: 10.04.2020
09:13
Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
09:55
İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle derdi:
🔸 Allah'ım,
Allah'ım senin yardımınla mücadele ettim, beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur, sen ölmeyen dirisin, insanlar ve cinler ise ölümlüdürler. sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm.
Müslim, Buhârî
İbn Abbâs (ra) şöyle demiştir:
🔸
(meâlindeki âyetteki ifadeleri) İbrahim ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. (Âyet şöyle devam etmektedir:) "Bu söz Müslümanların imanlarını artırdı ve "Allah bize kâfidir, ne güzel vekildir" dediler." "Allah bize kâfidir, ne güzel vekildir."
Buhârî
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İbn Abbâs'tan (ra) gelen diğer bir rivayete göre de şöyle demiştir:
🔸 Ateşe atıldığı zaman İbrahim'in (as) son sözü "
" olmuştur. Allah bana yeter; O, ne güzel vekildir
Buhârî
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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle demiştir:
🔸 Cennete,
girecektir. kalpleri kuş kalbi gibi (saf ve temiz) olan insanlar
Müslim
Câbir'den (ra) rivayet edildiğine göre o, Resûlullah ile birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı.
🔸 Beraber dönerlerken, öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resûlü konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resûlullah semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. (Câbir diyor ki;) Uykuya dalmıştık. Derken Resûlullah bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber şöyle dedi: Ben uyurken bu bedevi, bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş.
(Câbir diyor ki) Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla "Seni benden kim koruyacak" dedi. Ben de ona "Allah (koruyacak)" diye üç kere tekrarladım.
Buhârî, Müslim
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