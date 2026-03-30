Fikriyat.com’un Altın Ödülle Taçlanan Başarı Yolculuğu

Dijital yayıncılık dünyasında hakikatin, ilmin, irfanın ve geleneğin sesini gür bir şekilde duyurmak için yola çıkan Fikriyat.com, uluslararası iş dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie® Awards'ta Altın (Gold) Ödül'e layık görüldü. Fikriyat.com, bu başarıya, tamamen organik bir strateji izleyerek ve yenilikçi ruhunu her geçen gün bir üst düzeye çıkararak ulaştı. Oluşturduğumuz sadık bir akademi kitlesi ile milyonlara ulaşan bir başarı grafiği hedefledik. Ancak hedefimiz rakamlarla ölçülemeyecek kadar büyüktü. Toplumsal hafızayı diri tutmak, bireylere rehberlik etmek ve akademik birikimi güçlendirmek için çıktığımız yolda GOLD ödül ile başarımızı taçlandırmak bizlere gurur verdi. Bu başarı, inancın ve samimiyetle dökülen alın terinin en güzel meyvesidir. Dijital markamız; akademik analizler, sesli kitaplar, podcastler ve kapsamlı biyografi çalışmalarıyla toplumsal hafızayı diri tutan bir dijital akademi ve yaşayan bir kütüphane kimliği kazandı. Bilimden sanata, tarihten dini içeriklere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Fikriyat.com, içeriklerini özgün görsel tasarımlar ve eğitim videolarıyla destekleyerek milyonlarca kişiye ulaşmaya devam ediyor.

MENA Stevie Awards (Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri), Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 18 ülkede (Türkiye dâhil) iş dünyasındaki inovatif çalışmaları, kurumsal başarıları ve profesyonelleri ödüllendiren uluslararası prestijli bir iş ödülleri programıdır.

Yenilikçi ruhumuzu besleyen kaynaklarımız:

FİKRİYAT AKADEMİ

2017 yılından bu yana Fikriyat markamızda kapsamlı, analitik düzeyi yüksek, her kitleye hitap eden, öğrencilerden akademisyenlere kadar her profilden okuyucunun bilgiye erişebileceği ve özümseyebileceği şekilde dosya haberler ürettik. Her dosya haberimizi kaynaklarıyla birlikte, konuşarak ve röportajlarla destekledik. Üretilen her içeriğimizi eşsiz görsel tasarımlar ile okuyucularımıza sunduk. Bu tasarımlarımız ile Instagram platformumuzda bir milyona yakın organik bir kitle oluşturduk. Bu başarıyı aynı şekilde X, Facebook ve YouTube platformlarımızda devam ettirdik. Web sitemizin Google'da ilk sırada çıkan dosya içerikleriyle, bir akademi oluşturma düşüncemizi günden güne besleyerek Fikriyat Akademi adı altında ders niteliğinde videolar hazırladık. Bugün itibarıyla 14 adet ders içeriğimiz mevcut. Psikolojiden tarihe, aileden sağlığa, fıkıhtan siyere uzanan geniş kapsamlı içeriklerimiz ile markamızı yaşayan bir kütüphaneye dönüştürdük.

FİKRİYAT DİNLE/PODCAST

Editörlerimizin zihin süzgecinden geçmiş, özenle işlenmiş, araştırılmış ve istişare edilmiş dosyaları sesli hâle getirerek bir podcast platformu oluşturduk. Fikriyat Dinle ile tarih, İslam, sesli kitaplar, portreler, kültür-sanat, belgesel, haber ve gündem gibi alanlarda sesli içerikler oluşturarak kapsamlı ve ücretsiz hizmet sunduk. Özellikle dinî hassasiyetimizi ön plana çıkarıp, Kur'an-ı Kerim'i nasıl daha iyi okuyup dinleyebileceğimizi araştırarak; cüz cüz, meal meal Kur'an-ı Kerim dinleme sayfaları oluşturduk. Bunu da Kur'an-ı Kerim özel sayfamız ile okuyucularımıza sunduk.

KİMDİR?

"Kimdir?" sayfası oluşturarak tarihten önemli isimlerin biyografilerini kapsamlı şekilde sunduk. Yazar, bilim insanı, bestekâr, ressam, hekim, tarihçi, şair; hepsini tek çatı altında toplayarak tek tıkla kolayca ulaşılmasını ve her detayın öğrenilmesini sağladık.

Fikriyat.com ilk günkü heyecanıyla yola devam ediyor

MENA Stevie® Awards'ta "Gold" ödülün sahibi olmamız, bizlere kalitenin asla tesadüf olmadığını gösterdi. Dijital dünyanın yapaylığında, samimi ve doğru bir şekilde yol almanın bizlere kalan en geçerli akçe olduğunu kanıtladı. Biz attığımız her adımda, samimiyetin başarının en temel anahtarı olduğu bilinciyle hareket ettik. Siyer derslerinden mazlum coğrafyaların sesine, psikolojiden gençlik konularına kadar geniş bir yelpazede ürettiğimiz içeriklerin gördüğü devasa ilgi, bu samimiyetin bir yansıması oldu. Okuyucularımızla kurduğumuz bağ, bir "yayıncı-izleyici" ilişkisinden öte, bir "dert ortaklığına" dönüştü. Sadece "izleyici" olmadılar; paylaştılar, yorumladılar ve bu fikri mücadelenin bizzat birer neferi hâline geldiler.

2017'den bu yana attığımız bu güçlü temeli, "Dijital Akademi" kimliğiyle taçlandırarak; okuyan, izleyen, düşünen kitlemize çok daha derin, kuşatıcı ve yenilikçi formatlarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu başarının; inancın, emeğin ve "Fikriyat" ruhunun eseri olduğunu unutmadan yürüyeceğiz.

Uluslararası çapta kazandığımız bu büyük ödül, omuzlarımızdaki yükü asla hafifletmiyor; aksine, taşıdığımız sorumluluğun ne kadar ağır ve kıymetli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Fikriyat.com; ilk günkü heyecanıyla, hakikati her zaman merkeze alan ilkeli çizgisiyle üretmeye, araştırmaya, anlatmaya ve dertleşmeye devam edecek.

Daha nice güzel haberlerde ve ortak gururlarda buluşmak duasıyla… Bu anlamlı yolculukta bizi yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler!

