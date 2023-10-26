Zulüm kavramı üzerine: İnsan neden zulmeder?

ZULÜM NEDİR?

◼ Arapça "zlm" köküne dayanan "zulm" sözcüğünden gelir. Zalim; karanlıkta yürüyen, hak, hakikat tanımayan adamdır. Arapça "zalima" sözcüğü, karardı fiili ile eş kökenlidir.

◼ Sözlükte "bir şeyi ona ait olmayan yere koymak" anlamına gelen zulm kelimesi aynı zamanda güçlü bir kimsenin yasaya ve vicdana aykırı olarak başkasına yaptığı kötü, acımasız, kıyıcı davranış, işkence demektir.

"Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici biz azap hazırlamıştır."

(İnsan suresi 31. ayet)