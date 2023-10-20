Sosyal medyada Filistin içerikleri neden kısıtlanıyor?

SANSÜR

🔸 Avrupa ve ABD'nin dünyanın geri kalanında en çok eleştirdikleri konulardan biri olan sansür meselesi en çok bu ülkelerin sahip oldukları, yönettikleri uygulamalarda kullanılıyor.

🔸 Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar, uygulamanın varlığını kesin bir dille reddetmelerine rağmen, kullanıcı ve takipçi deneyimleri ile beraber istatistikler " Gölge Yasaklama" kavramının varlığına işaret ediyor.

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar