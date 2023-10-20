Sosyal medyada Filistin içerikleri neden kısıtlanıyor?
Sosyal medya platformlarında son dönemde, Filistin halkının durumuyla ilgili yapılan paylaşımların kısıtlandığı iddiaları ile "Gölge Yasaklama" kavramı gündeme geldi. Bu durumun, içeriklerin hassaslığından kaynaklandığı iddia edilse de kullanıcıların deneyimleri aksini kanıtlıyor. Özellikle Instagram ve TikTok platformlarında bu tür kısıtlamalarla karşılaşan kullanıcılar, içeriklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için farklı stratejiler denemeye başladılar. Platformlar, kendi politika ve algoritmalarına dayalı olarak içerikleri düzenleme hakkına sahip olduklarını belirtirken sansür tartışmaları devam ediyor.
Giriş Tarihi: 20.10.2023
16:01
Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
16:02
SANSÜR
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Avrupa ve ABD'nin dünyanın geri kalanında en çok eleştirdikleri konulardan biri olan sansür meselesi en çok bu ülkelerin sahip oldukları, yönettikleri uygulamalarda kullanılıyor.
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Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar, uygulamanın varlığını kesin bir dille reddetmelerine rağmen, kullanıcı ve takipçi deneyimleri ile beraber istatistikler " Gölge Yasaklama" kavramının varlığına işaret ediyor.
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"GÖLGE YASAKLAMA" NEDİR ?
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Gölge Yasaklama" (shadow banning), genellikle bir kullanıcının sosyal medya veya diğer çevrimiçi platformlarda gönderi ve içeriklerinin görünürlüğünün kasıtlı olarak azaltıldığı veya sınırlı hale getirildiği bir uygulamadır.
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Bu teknik, tartışmalı ve tespiti zor bir tür sosyal medya içerik düzenlemesi anlamına gelir. Kavram, 2001 yılında Something Awful web sitesi ve çevrimiçi forumunun moderatörleri tarafından ortaya çıkarılmıştır.
🔸 Bu uygulama, sorunlu bir kullanıcının yayınlarını
gönderici dışındaki herkesin görememesi anlamına gelir. Sorunlu kullanıcı yasağın farkına varmadığı için, yeni bir hesap oluşturmak yerine hayali bir izleyiciyle yayın yapmaya devam eder.
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2018 yılında Cumhuriyetçiler, Twitter uygulamasındaki görünürlüklerinin kısıtlanlandığı suçlamaları ile kavramı tekrar popüler hale getirdiler.
Filistin hakkında okunması gereken kitaplar
🔸 "Gölge Yasaklama" uygulaması,kullanıcının hesabının yasaklanmamış gibi görünmesine rağmen, aslında içeriklerinin diğer kullanıcılar tarafından görülme sıklığının veya erişilebilirliğinin azaltıldığı bir taktik olarak kullanılır.
"GÖLGE YASAKLAMA" NASIL YAPILIYOR ?
🔸 "Gölge Yasaklama"
, belirli bir kullanıcının veya içeriğin platform yöneticileri veya algoritmalar tarafından "rahatsız edici" veya "istenmeyen" kabul edilen davranışlar, içerikler sergilediği veya paylaştığı durumlarda uygulanır.
INSTAGRAM'DA "GÖLGE YASAKLAMA"
🔸 "Gölge Yasaklama", dijital medya platformlarının
politikalarına ve algoritmalarına dayanır. Bu nedenle her platformun "Gölge Yasaklama" uygulamaları farklılık gösterebilir.
Gölge Yasaklama Yöntemleri :
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Hashtag Engeli: Instagram, belirli etiketleri veya hashtagleri yasaklayabilir.
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Yorum Engeli: Instagram, belirli kullanıcıların veya hesapların yorumlarını veya içeriklerini belirli bir süre boyunca engelleyebilir.
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Algoritma Filtresi: Instagram'ın algoritmaları, belirli içerikleri veya hesapları azaltabilir, böylece bu içerikler daha az kişiye görünür hale gelir.
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Kullanıcı Etkileşimlerinin Sınırlandırılması: Instagram, belirli hesapların veya içeriklerin daha az etkileşim almasını sağlayarak "Gölge Yasaklama" uygulayabilir.
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Hesap Yönlendirmeleri: İnstagram, belirli kullanıcıları veya hesapları platformdan uzaklaştırabilir.
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