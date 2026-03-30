Necati Bey’in Kaleminden Gönüllere Dokunan Mısralar

Yayınlanma Tarihi: 30.03.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 16:20

Osmanlı şiirinin 'Beylerbeyi' ünvanlı ilk büyük ustası Necati Bey, Türkçenin deyim ve atasözlerini yüksek sanatın zirvesine taşıyarak klasik edebiyatın genetiğini değiştiren isim olmuştur. Sarayın ihtişamını sokağın samimiyetiyle harmanlayan alıntıları da yalnızca bir şairin dünyasını değil, bir dilin nasıl imparatorluk lisanına dönüştüğünün de en estetik kanıtı niteliğinde. İşte, Muhit Kitap'tan çıkan İnceleme'den sizler için birbirinden kıymetli mısraları bir araya getirdik...

1/50

Yılda bir kerre menâr-ı şâhtan dîdâr gül

Gösterir nite ki nûr-ı Ahmed-i Muhtâr gül

Gül, yılda bir kere dal minaresinden Hz. Peygamber'in nuru gibi yüz gösterir.

Düşünmeye sevk eden 10 beyit 10 anlam

2/50

Oldu mânend-i Medine hoş münevver gülsitân

Devha-i güldür minâre pertev-i envâr gül

Gül bahçesi Medine gibi güzelce nurlandı. Gül fidanı minare, gül de nur ışıltılarıdır.

3/50

Cem edip evrâk-ı al üstüne etmiş zer-nişân

Yazmış ol mecmû'aya vasf-ı ruhun ey yâr gül

Ey sevgili! Gül al yaprakları bir araya getirip üstünü de altınla işlemiş.

Sonra da o mecmuaya senin yüzünün özelliklerini yazmış.

4/50

Dâima mecmû'ası düşmez elinden rûz u şeb

Benzer eder ruhların vasfını istihzâr gül

Gül galiba senin yanaklarını anlatma hazırlığında.

Zira mecmuası gece gündüz elinden hiç düşmüyor.

5/50

Umarım senden vefâ ey serv-i bostân-ı cemâl

Gerçi gülzâr-ı cihânda verdiği yok bâr gül

Ey güzellik bostanının servisi! Gerçi dünya gülşeninde gül

meyve vermez ama yine de ben senden vefa umuyorum.

