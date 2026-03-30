Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 66-79. Bâblar - 33. Bölüm

"el Camiu's Sahih": Eser daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

◾ Hadis şöyle, Ebu Hureyre'den (RA) geliyor. Ebu Hureyre'nin (RA) tabi her zaman biraz farklı, gündem dışı bir konu oluyor. Müslüman'ın, Allah (CC) yolunda alacağı her yara yani savaşıyor mesela, Allah (cc) yolunda cihad ediyor, savaşıyor.

◾ Orada yara aldığında, kıyamet gününde yeni açıldığı andaki heyeti üzere kan fışkırıyor gibi olur, rengi kan rengidir fakat kokusu, mis kokusudur böyle mis kokuları yayacaktır cennette, böyle olacaktır.

◾ Şimdi diyor ki bu hadisin, bu bâb altına sokulmasının yorumu şu olabilir; misk murdar olduğu halde temizdir yani misk hayvandan alınıyor; ceylandan alınıyor ama temiz dolayısıyla koku olarak kullanılıyor.

◾ Bu, bununla ilgilidir demiş oluyor yahut değişikliğe uğrayınca murdarlık hükmünden çıkar, "su da böyledir değişikliğe uğrayınca hükmünden çıkar" diyor yahut da müellifin muradı değişikliği uğramadığı müddetçe sırf dokunmakla suyun murdar olmayacağı görüşünü tekit etmektir.