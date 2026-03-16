Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 52-66. Bâblar - 32. Bölüm

"el Camiu's Sahih": Eser daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

◾ "Ben bir seferde Hz. Peygamberin (SAV) maiyetindeydim" diyorum Mugire'den (RAV) rivayet ediliyor. Abdest alacağı sırada meshlerini çıkarmak için davrandım, Peygamber (SAV) bana; "onları bırak Çünkü ben ayaklarımın abdesti oldukları halde meshler içine koydum.

◾ Bir yolculukta Peygamber Efendimiz (SAV) ile beraberdim. Ayakkabılarını çıkartmak istedim. Meshlerini çıkartmak istedim. Aslında burada başka bir incelik de var mesela Peygamberin (SAV) ayakkabılarını çıkartmak istiyor, Peygamber Efendimiz (SAV) ona müsaade ediyor, onu engellemiyor...