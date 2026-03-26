Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Bakara Suresi 1-2 Ayetler Tefsiri

Ekrem Demirli'nin tercüme ederek dilimize kazandırdığı "Letâifü’l-işârât"ın Türkçe ismi ise: İlahi Kelam'ın Sırları. Demirli tefsiri, “Allah’ın kitabını özel ve ayrıcalıklı bir mektup gibi okumak, Kuşeyri tefsirini ortaya çıkarmıştır” cümleleri ile izah ediyor. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Bakara Suresi 1-2. Ayetler Tefsiri: "Bedeninde ibadetlerin süsü ortaya çıkmayan ve gönlüyle de Hakk'a erdiren işlere yükselmeyen insan, söylediğinde zikrin sırlarını ve inceliklerini veya halinin duruluğu esnasında bulabileceği yakınlık ikramlarını göremez."

◼ Fikriyat Yayınları'nın ilk eseri İmam Kuşeyri'nin tefsiri "İlahi Kelamın Sırları" her zaman okuyabileceğiniz bir başyapıt. Abdülkerim Kuşeyri, mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi olarak, İslam literatürüne pek çok kıymetli eser bırakan bir isim. Nazik hitabeti ve etkili vaazları ile yaşadığı dönemde ün kazanmış; ondan söz ederken "taşa hitap etse onu bile eriteceği" söylenmiş. 27 yıl boyunca hadis dersleri veren Kuşeyri, tasavvuf, kelâm, hadis, fıkıh, tefsir, gramer, lügat ve edebiyat gibi ilim dallarında geniş bilgiye sahipti. Bu hususlar en çok da tefsirinde göze çarpıyor.

◼ İsim, sümuğ ve sime kökünden türetilmiştir. Birincisi yükseklik demek iken öteki ise alamet, süs demektir. Her iki anlamla ismin ilişkisini şöyle izah edebiliriz: Bu ismi zikreden insan bedenini ve görünen kısımlarını çeşitli mücahadelerle süslerken himmetiyle de müşahede mertebesine terakki eder.

◼ Allah uluhiyyetin veya ilahlığın sahibi demektir. İlahlık, Celal niteliklerini hak etmektir. Bu anlamıyla Allah'ın adıyla güç ve kudretin yegane sahibi olanın adıyla demektir.