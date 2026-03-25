Riyazü's Salihin 15. Bölüm: İmanın Meyvesi: Tevekkül

Yayınlanma Tarihi: 25.03.2026 10:23 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 12:33

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınlandığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programın on beşinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: İmanın Meyvesi Tevekkül. "Tevekkülü alimlerimiz şu şekilde tanımlıyorlar: İnsanın esbab-ı zahireye riayet etmesi, lakin kalbini onlara bağlamayıp Hak Teala'nın ismetine dayanması demektir. Tevekkül eden kimseye mütevekkil, tevekkül edilene de vekil diyoruz."

◾ Tevekkülü alimlerimiz, ulema şu şekilde tanımlıyorlar: İnsanın esbab-ı zahireye riayet etmesi elakin kalbini onlara bağlamayıp Hak Teala'nın ismetine dayanması demektir.

Sebepler dünyasında yaşıyoruz, belli sebeplere sarılarak hayatımızı sürdürüyoruz. Ancak bu sebeplerin de bir halikı, yaratıcısı olduğunu unutmadan hayatı sürdürmek, onlara kalbi bağlamayıp Allah Celle Celaluhu'nun himayesine, Allah Celle Celaluhu'nun ismetine dayanmak...

◾ İşte bu, tevekkül olarak isimlendiriliyor. Tevekkül eden kimseye mütevekkil, tevekkül edilene de vekil diyoruz. Tabii Allah Celle Celaluhu'nun bir ismi şerifi de esma-i hüsnası arasında "el-Vekil" Celle Celaluhu ismi şerifi yer almakta.

◾ Yani kısacası mütevekkil, tevekkül ehli olan bir kimse aslında Esma'nın da ahlakıyla ahlaklanmış oluyor...

Riyazü’s Salihin Okumaları 14 - Takvanın Mertebeleri | Ahmet Şentürk

Riyazü’s Salihin Okumaları 13 - Takvanın anlamı | Ahmet Şentürk

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 52-66. Bâblar - 32. Bölüm

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam’ın Sırları I Fatiha Suresi 6-7 Ayetler Tefsiri

Riyazü’s Salihin Okumaları 13 - Takva Ne Anlama Gelmektedir? | Ahmet Şentürk

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 44-51. Bâblar - 31. Bölüm

Savaş ne zaman biter?

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

