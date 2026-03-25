Riyazü's Salihin 15. Bölüm: İmanın Meyvesi: Tevekkül

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınlandığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programın on beşinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: İmanın Meyvesi Tevekkül. "Tevekkülü alimlerimiz şu şekilde tanımlıyorlar: İnsanın esbab-ı zahireye riayet etmesi, lakin kalbini onlara bağlamayıp Hak Teala'nın ismetine dayanması demektir. Tevekkül eden kimseye mütevekkil, tevekkül edilene de vekil diyoruz."

◾ Sebepler dünyasında yaşıyoruz, belli sebeplere sarılarak hayatımızı sürdürüyoruz. Ancak bu sebeplerin de bir halikı, yaratıcısı olduğunu unutmadan hayatı sürdürmek, onlara kalbi bağlamayıp Allah Celle Celaluhu'nun himayesine, Allah Celle Celaluhu'nun ismetine dayanmak...

◾ İşte bu, tevekkül olarak isimlendiriliyor. Tevekkül eden kimseye mütevekkil, tevekkül edilene de vekil diyoruz. Tabii Allah Celle Celaluhu'nun bir ismi şerifi de esma-i hüsnası arasında "el-Vekil" Celle Celaluhu ismi şerifi yer almakta.

◾ Yani kısacası mütevekkil, tevekkül ehli olan bir kimse aslında Esma'nın da ahlakıyla ahlaklanmış oluyor...