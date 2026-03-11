Riyazü's Salihin Okumaları 13 - Takva Ne Anlama Gelmektedir? | Ahmet Şentürk

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on üçüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: Takva Ne Anlama Gelmektedir? "Takvanın en genel şekilde anlamını verecek olursak şöyle diyebiliriz: Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu sınırlara riayet etmek takva olarak değerlendirilmiş, takva olarak ele alınmıştır. Takva ehli kimselere de biz "müttaki" diyoruz "Taki"lerin Allah Celle Celaluhu tarafından sevildiği de Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriliyor."

🔹 Allah Celle Celaluhu: "İnnallahe yuhıbbu'l müttakin" buyurmakta. Müttaki, takva ehli kimseleri sevdiğini bizlere ifade etmektedirler. Takva son derece uyanık ve dikkatli olmak anlamlarına geliyor.

🔹 Bu anlamlarla birlikte düşünecek olursak murakabeyle de irtibat kurabiliriz. Aslında bir kimse Allah Celle Celaluhu'nun her daim murakıp olduğunu, gözetleyici olduğunu düşünürse kulun, alemin her halinden haberdar olduğunu, işittiğini, bildiğini hayatına yansırsa o kimsenin hayatında takva hali doğal olarak ortaya çıkacaktır.