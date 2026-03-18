Riyazü's Salihin Okumaları 14 - Takvanın Mertebeleri | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 14 - Takvanın Mertebeleri | Ahmet Şentürk

Yayınlanma Tarihi: 18.03.2026 11:44

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: Takvanın Mertebeleri...

◾ Takvanın ilk mertebesi şirkten uzak durarak iman dairesi içine girmek. "La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah" cümlesini kurmak bu da takva dairesi içinde değerlendirilmiş.

◾ İkinci mertebesi takvanın büyük günahlardan uzak durmak, küçük günahlarda ısrar etmemek ve farzları yerine getirmek.Genelde takva denilince bu ikinci mertebe anlaşılıyor.

◾ Üçüncü mertebesi ise hepimizin arzuladığı ancak hayatta bazı kimselerin ulaşabildiği bir mertebe. Başta peygamberler olmak üzere. Kalbin sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu ile beraber olması ona teveccüh etmesi ona yönelmesi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Riyazü’s Salihin Okumaları 13 - Takvanın anlamı | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 13 - Takvanın anlamı | Ahmet Şentürk

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 52-66. Bâblar - 32. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 52-66. Bâblar - 32. Bölüm

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam’ın Sırları I Fatiha Suresi 6-7 Ayetler Tefsiri

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 6-7 Ayetler Tefsiri

Riyazü’s Salihin Okumaları 13 - Takva Ne Anlama Gelmektedir? | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 13 - Takva Ne Anlama Gelmektedir? | Ahmet Şentürk

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 44-51. Bâblar - 31. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 44-51. Bâblar - 31. Bölüm

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 16. Bölüm: Tebliğ Alanının Genişlemesi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 16. Bölüm: Tebliğ Alanının Genişlemesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!