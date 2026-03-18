Riyazü's Salihin Okumaları 14 - Takvanın Mertebeleri | Ahmet Şentürk

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: Takvanın Mertebeleri...

◾ Takvanın ilk mertebesi şirkten uzak durarak iman dairesi içine girmek. "La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah" cümlesini kurmak bu da takva dairesi içinde değerlendirilmiş.

◾ İkinci mertebesi takvanın büyük günahlardan uzak durmak, küçük günahlarda ısrar etmemek ve farzları yerine getirmek.Genelde takva denilince bu ikinci mertebe anlaşılıyor.

◾ Üçüncü mertebesi ise hepimizin arzuladığı ancak hayatta bazı kimselerin ulaşabildiği bir mertebe. Başta peygamberler olmak üzere. Kalbin sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu ile beraber olması ona teveccüh etmesi ona yönelmesi.

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.