Riyazü's Salihin Okumaları 13 - Takvanın anlamı | Ahmet Şentürk

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on üçüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: Takvanın anlamı...

◾ Takvanın en genel şekilde anlamını verecek olursak şöyle diyebiliriz: Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu sınırlara riayet etmek takva olarak değerlendirilmiş, takva olarak ele alınmıştır.

◾ Takva ehli kimselere de biz "müttaki" diyoruz. "Taki"lerin Allah Celle Celaluhu tarafından sevildiği de Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriliyor. Allah Celle Celaluhu: "İnnallahe yuhıbbu'l müttakin" buyurmakta.

◾ Müttaki, takva ehli kimseleri sevdiğini bizlere ifade etmektedirler. Takva son derece uyanık ve dikkatli olmak anlamlarına geliyor. Bu anlamlarla birlikte düşünecek olursak murakabeyle de irtibat kurabiliriz.

◾ Aslında bir kimse Allah Celle Celaluhu'nun her daim murakıp olduğunu, gözetleyici olduğunu düşünürse. Kulun, alemin her halinden haberdar olduğunu, işittiğini, bildiğini hayatına yansırsa o kimsenin hayatında takva hali doğal olarak ortaya çıkacaktır...

