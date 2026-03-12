Bugün
Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 6-7 Ayetler Tefsiri

Yayınlanma Tarihi: 12.03.2026 09:39

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. Ekrem Demirli'nin tercüme ederek dilimize kazandırdığı "Letâifü’l-işârât"ın Türkçe ismi ise: İlahi Kelam'ın Sırları. Demirli tefsiri, “Allah’ın kitabını özel ve ayrıcalıklı bir mektup gibi okumak, Kuşeyri tefsirini ortaya çıkarmıştır” cümleleri ile izah ediyor. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Fatiha Suresi 6-7. Ayetler Tefsiri...

◾ Hidayet, irşad demektir. Aslı ise imale yani yönelme ve döndürmedir. Kelimeden türetilmiş olan Mehdi; hidayete ermiş, Hakk'ı bilen, O'nun rızasını tercih eden kişi anlamına gelir.

◾ Ayetteki emir gizlidir. Anlamı bizim vesilemizle insanlara hidayet eyle demektir. Çünkü Müminler halihazırda hidayet üzeredirler. Buradaki dileğin anlamı süreklilik ve artışı istemektir.

Sırat-ı müstakim ise gerçek yol demektir ve bu yol tevhid ehlinin üzerinde bulunduğu yoldur. Bize hidayet eyle demek:

Bizi sana yönlendir, kendine çek, bize delil ol, sana doğru yolumuzu kolaylaştır, kıymetlerimizi ayakta tut, himmetlerimizi sende topla demektir. Allah'ım gönüllerimizi senden başkasını görmek duygusundan uzaklaştır...

