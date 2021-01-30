Dua nedir? Peygamberimizin ve ashabının duaları

📌 İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların sayısı kırkın altındaydı. Sayıları çok az ve güçsüzdüler. İslam'ın karşısındaki Kureyş kabilesi ise çok güçlüydü. Beni Mahzum kabilesinin lideri Ebu Cehil'di. Darü'n Nedve'de yapılan toplantılara başkanlık ediyordu. Adiy oğullarının liderlerinden biri de Ömer bin Hattab'tı. Ömer aynı zamanda Kureyş kabilesinin sözcüsü idi.

Nebi (sav) bir gün Allah'a şöyle dua etti:

"Allah'ım iki adamdan hangisi sana daha sevimliyse onunla İslam'ı kuvvetlendir. Ömer bin Hattab ya da Ebu Cehil bin Hişam."

Nitekim Allah (c.c.) Peygamberinin duasını kabul etti. Ömer bin Hattab, Allah'ın Resulünü öldürmek için çıktığı yoldan, Müslüman olarak geri döndü. Onun İslam'a girmesiyle Müslümanların sayısı kırkı buldu. Müslümanlar ilk defa Kabe'de topluca namaz kıldılar. Hz. Ömer, Nebi'nin (sav) iki vezirinden biriydi. Peygamberin vefatından sonra çok geçmeden müminlerin emiri oldu.