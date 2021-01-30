Dua nedir? Peygamberimizin ve ashabının duaları
Dua insan ile Rabbi arasındaki iletişim aracıdır. Zorluklar karşısındaki sığınağı duadır. Bir zorlukla karşılaştığında hemen duaya sarılır. Allah'tan bir şey isterse dua ile ister. Peki dua nedir? Nasıl dua edilir? Peygamberimiz (sav) nasıl dua ederdi? Sizler için derledik…
Giriş Tarihi: 30.01.2021
16:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
16:47
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DUA SAYESİNDE İSLAM GÜÇLENDİ
📌 İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların sayısı
kırkın altındaydı. Sayıları çok az ve güçsüzdüler. İslam'ın karşısındaki Kureyş kabilesi ise çok güçlüydü. Beni Mahzum kabilesinin lideri Ebu Cehil'di. Darü'n Nedve'de yapılan toplantılara başkanlık ediyordu. Adiy oğullarının liderlerinden biri de Ömer bin Hattab'tı. Ömer aynı zamanda Kureyş kabilesinin sözcüsü idi.
Nebi (sav) bir gün Allah'a şöyle dua etti:
"Allah'ım iki adamdan hangisi sana daha sevimliyse onunla İslam'ı kuvvetlendir. Ömer bin Hattab ya da Ebu Cehil bin Hişam."
Nitekim Allah (c.c.) Peygamberinin duasını kabul etti. Ömer bin Hattab, Allah'ın Resulünü öldürmek için çıktığı yoldan, Müslüman olarak geri döndü. Onun
İslam'a girmesiyle Müslümanların sayısı kırkı buldu. Müslümanlar ilk defa Kabe'de topluca namaz kıldılar. Hz. Ömer, Nebi'nin (sav) iki vezirinden biriydi. Peygamberin vefatından sonra çok geçmeden müminlerin emiri oldu.
📌 Sad bin Muaz,
Hendek Savaşı'nda koluna gelen bir okla yaralanmıştı. Damarı parçalandığı için kan kaybediyordu. Onu yaralıların tedavi edildiği çadıra götürdüler. Bir müddet kanaması durduruldu. Sad bin Muaz yaralı halde yatarken Allah'a şöyle dua etti
"Allah'ım senin uğrunda, Resulünü yalanlayan ve yurdundan çıkaranlarla savaşmayı her şeyden ve herkesten daha çok sevdiğimi biliyorsun. Allah'ım eğer Kureyşle aramızdaki savaş devam edecekse, canımı alma ki senin uğrunda savaşayım. Eğer harp sona erecekse beni şehid olarak yanına al."
Hendek savaşı bittiğinde Nebi (sav) artık Kureyş'in Müslümanlara karşı saldıramayacağını bilakis Müslümanların saldırıya geçeceğini ashabına müjdeledi. Sad bin Muaz'ın duası kabul oldu. Bu savaştan sonra yarasından tekrar kan kaybetmeye başadı ve şehid oldu. O şehid olduğunda Nebi (sav):
"Sad'ın vefatı ile Rahman'ın arşı sarsıldı." buyurdu.
Dua nedir? Peygamberimizin ve ashabının duaları
Dua nedir? Peygamberimizin ve ashabının duaları