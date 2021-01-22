Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle melekler ve görevleri

Melekler sürekli olarak Allah'a ibadet içerisindedirler. Allah'ın emirlerini yerine getirerek O'na en güzel şekilde ibadeti gerçekleştirirler.

📌 Arş'ı yüklenen ve çevresinde bulunanlar, Rablerini överek tesbih ederler. O'na inanırlar. Mü'minler için; Rabbimiz! İlmin ve rahmetin her şeyi içine almıştır, tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları Cehennem'in azabından koru.

(Mü'min Suresi 7. ayet)

➡ Putperestler eğer büyüklük taslarlarsa kendi aleyhlerinedir. Rabbinin katında bulunanlar hiç usanmadan, O'nu gece gündüz teşbih ederler.

(Fussilet Suresi 38. ayet)

📌 Katında olanlar O'na kulluk etmekten çekinmezler ve usanmazlar, gece gündüz bıkmadan teşbih ederler.

(Enbiya Suresi 19-20. ayet)

➡ Melekler şöyle derler: Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz, sıra sıra duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edenleriz.

(Saffat suresi 164-166. ayet)

Dört halifenin hutbelerinden öğütler