Peygamberimiz ve ashabının tevazusu

📌 Tevazunun sözlük anlamı kişinin kendi itibar ve derecesini küçük görmesi, birine boyun eğmesi anlamındadır. İslam dininde ise tevazu, insanın yerin ve göğün yaratıcısı olan Allah'a ve Allah'ın kullarına karşı yeryüzünde kibirlenmeden yaşaması ve ibadet etmesi anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim iman edenlerin tevazusundan şöyle bahseder:

➡ "Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, "selâm!" derler. Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir." (Furkan suresi 63 ve 64. ayetler)

Peygamberimiz ve ashabından cömertliğe dair örnekler