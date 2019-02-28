Onun Müslüman oluşu dönüm noktasıydı: Sa’d bin Muaz

🔸 Sa'd b. Muâz ve Abdüleşheloğulları, 622 yılında İkinci Akabe Biatı'nda verilen söze uygun olarak Medine'ye hicret eden Resûl-i Ekrem'e ve diğer muhacirlere sahip çıkmıştı.

🔸 Resûl-i Ekrem, bu nedenle bir konuşmasında ensarın bütün kabilelerinin üstünlüğünden bahsederken Abdüleşheloğulları'nın onların en değerli kolu olduğunu söylemişti.

🔸 Muhacirlerle ensar arasında yapılan kardeşlik anlaşmasında (muâhât) Sa'd b. Muâz, Ebû Ubeyde b. Cerrâh ile bir rivayete göre ise Sa'd b. Ebû Vakkas ile kardeş ilân edildi.

🔍 Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabe