Onun Müslüman oluşu dönüm noktasıydı: Sa’d bin Muaz
Medine'nin ileri gelen kabilelerinden birinin üyesiydi Sa'd bin Muaz. Resul-i Ekrem tarafından gönderilen Mus'ab b. Umeyr'in teklifiyle İslam'ı kabul etmiş; onun Müslüman oluşu, Medine'nin İslamlaşmasında bir dönüm noktası olmuştu. Hicret ile Medine'ye gelen Resul-i Ekrem'e ve diğer muhacirlere sahip çıkmıştı. Peygamber Efendimiz, onun vefatı ile arşın titrediğini, cenazesine 70 bin meleğin katıldığını ve onun cennet ehlinden olduğunu söylemişti.
Giriş Tarihi: 28.02.2019
09:20
Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
13:50
🔸 Sa'd bin Muaz,
Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları kolundandır. Annesi, Hazrec kabilesinden Ümmü Sa'd Kebşe bint Râfi' el-Ensâriyye'dir. 590 yılında Medine'de doğdu.
🔸 621 yılındaki Birinci Akabe Biatı'ndan sonra
Mus'ab b. Umeyr'in teklifiyle İslamiyet'i kabul etti. Medineliler'i İslâm'a davet etmek için Resul-i Ekrem tarafından gönderilen
🔸 Onun
bir dönüm noktası sayılır. Müslüman olması Medine'nin İslamlaşmasında
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SA’D BİN MUAZ NASIL MÜSLÜMAN OLDU?
🔸 Medine'ye geldikten sonra Abdüleşheloğulları'ndan Es'ad b. Zürâre'nin evine yerleşen ve
kabilesinin önde gelenlerinden Üseyd b. Hudayr'ı ikna ederek Mus'ab'ı Medine'den uzaklaştırmaya karar vermişti. davet faaliyetini buradan yürüten Mus'ab b. Umeyr'in çalışmaları Sa'd b. Muâz'ı rahatsız etmiş,
🔸 Ancak Mus'ab'ın
önce Üseyd, ardından Sa'd Müslüman olmuştu. güzel Kur'an okuyuşunu ve etkili konuşmalarını dinledikten sonra
SAYGIN KİŞİLİĞİ İSLAM’IN YAYILMASINI KOLAYLAŞTIRDI
🔸 Sa'd
ve halkı toplayarak herkesin Müslüman olmasını, kabul etmeyenlerle ilgisini keseceğini söyledi. İslâm'ı benimseyince hemen Abdüleşheloğulları'nın mahallesine gitti
🔸 Saygın kişiliği sebebiyle teklifi kabul edildi ve o gün Abdüleşheloğulları'nın tamamı İslâm'a girdi.
ve İslâm'a davet hizmetini buradan yürütmeye başladı. Bu gelişmeler üzerine Mus'ab b. Umeyr, Sa'd b. Muâz'ın evine taşındı
🔸 Kısa bir süre içinde
Bu durum Resul-i Ekrem Efendimizi ve Mekkeli Müslümanları çok sevindirdi ve hemen hicret hazırlıklarına başlandı. Evs ve Hazrec kabilelerinin büyük bir kısmı Müslüman oldu.
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RESUL-İ EKREM’E VE MUHACİRLERE SAHİP ÇIKTI
🔸 Sa'd b. Muâz ve Abdüleşheloğulları,
Resûl-i Ekrem'e ve diğer muhacirlere sahip çıkmıştı. 622 yılında İkinci Akabe Biatı'nda verilen söze uygun olarak Medine'ye hicret eden
🔸 Resûl-i Ekrem, bu nedenle
Abdüleşheloğulları'nın onların en değerli kolu olduğunu söylemişti. bir konuşmasında ensarın bütün kabilelerinin üstünlüğünden bahsederken
🔸 Muhacirlerle ensar arasında yapılan kardeşlik anlaşmasında (muâhât)
ilân edildi. Sa'd b. Muâz, Ebû Ubeyde b. Cerrâh ile bir rivayete göre ise Sa'd b. Ebû Vakkas ile kardeş
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MEKKE’YE GİTTİĞİNDE TEHDİT EDİLDİ
🔸 Hicret'ten kısa bir süre sonra
eski dostu Ümeyye b. Halef'e misafir oldu. umre yapmak için Mekke'ye giden Sa'd müşriklerin önde gelenlerinden
🔸 Tavaf için Kâbe'ye gittiğinde
onu tehdit etti. Sa'd da kendisine bir zarar verildiği takdirde Kureyş'in Şam'a giden kervanlarının tehlikeye gireceğini belirterek bu tehdide karşılık verdi. Ebû Cehil, Hz. Peygamber ile Müslümanları Medine'ye kabul edip barındırdıkları için
🔸 Ebû Cehil'in karşısında bu şekilde konuşamayacağını söyleyen
haber vererek korkuttu ve Mekke'den ayrıldı. Ümeyye'yi de yakında öldürüleceğine dair Resûl-i Ekrem'den bir söz duyduğunu