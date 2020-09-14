Riyazü’s-Salihin’den günlük yaşantımıza rehber olacak 20 hadis

İslam'la birlikte anlam kazanan hadis, Kur'ân-ı Kerîm'in kendisine indirildiği bir peygamberin sözü olarak üstün bir değer ifade ettiği gibi Kur'an'ı herkesten iyi anlayan Allah resulünün görüşü olarak da büyük önem taşır. Peygamberimiz yaşamı boyunca Müslümanlara örnek olmak için çabalamış ve onların gündelik yaşantısına kılavuz olacak sözler söylemiştir. Hz. Peygamberin (s.a.v) her hadis ve sünnetine önem verip, bunların gerektirdiği tarzda yerine getirmek ise bir Müslüman için yegane hedeftir. İşte kavramlar ekseninde Riyazü's-Salihin'den günlük yaşantımıza rehber olacak 20 hadis…