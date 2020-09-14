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Riyazü’s-Salihin’den günlük yaşantımıza rehber olacak 20 hadis

İslam'la birlikte anlam kazanan hadis, Kur'ân-ı Kerîm'in kendisine indirildiği bir peygamberin sözü olarak üstün bir değer ifade ettiği gibi Kur'an'ı herkesten iyi anlayan Allah resulünün görüşü olarak da büyük önem taşır. Peygamberimiz yaşamı boyunca Müslümanlara örnek olmak için çabalamış ve onların gündelik yaşantısına kılavuz olacak sözler söylemiştir. Hz. Peygamberin (s.a.v) her hadis ve sünnetine önem verip, bunların gerektirdiği tarzda yerine getirmek ise bir Müslüman için yegane hedeftir. İşte kavramlar ekseninde Riyazü's-Salihin'den günlük yaşantımıza rehber olacak 20 hadis…

Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 09:42
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DİNLEME ADABI
DİNLEME ADABI

Cerîr b. Abdullah (ra) şöyle demiştir:

Vedâ Haccı'nda Resûlullah bana: –İnsanları sustur (da dinlesinler), dedi ve: –Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kâfirler gibi olmayın, buyurdu. (M223 Müslim, Îmân, 118; B121 Buhârî, İlim, 43)

Riyazü's-Salihin'i okumak için tıklayınız

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AĞIRBAŞLILIK
AĞIRBAŞLILIK

Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:

Ben Resûlullah küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim; O, sadece gülümserdi. (B6092 Buhârî, Edeb, 68; M2086 Müslim, İstiskâ, 16)

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MİSAFİR AĞIRLAMAK
MİSAFİR AĞIRLAMAK

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Allah'a ve âhiret gününe inanan, misafirine ikram etsin. Allah'a ve âhiret gününe inanan, akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin veya sussun. (B6138 Buhârî, Edeb, 85; M173 Müslim, Îmân, 74)

Peygamberimizin 40 sünneti

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SAĞDAN BAŞLAMAK
SAĞDAN BAŞLAMAK

Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah , (abdest, gusül gibi) temizlikten, saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. (B426 Buhârî, Salât, 47; M617 Müslim, Tahâret, 67)

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YEMEK ADABI
YEMEK ADABI

Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Yemek yiyeceğiniz zaman (önce) besmele çekin. Eğer yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursanız, "başı için de sonu için de bismillâh" deyin. (D3767 Ebû Dâvûd, Et'ime, 15; T1858 Tirmizî, Et'ime, 47)

Hayatınıza rehberlik edecek 40 hadis

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