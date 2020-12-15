Afrika kıtasının ilk camii: Amr bin As

📌Ortadoğu'nun kilit noktalarından biri olan Mısır, fethine önem verilen merkezlerden biriydi.

📌Mısır'ın fethedilmesi fikri Kureyşli komutan Amr bin As tarafından Halife Ömer bin Hattab'a önerildi. Filistin ve Şam bölgelerini ele geçiren Müslümanların, devletin istikrarı ve ordunun güvenliği için Mısır'ın fethedilmesi gerektiğini düşünen Amr bin As, Hazreti Ömer'i ikna ederek Mısır seferine başladı.

📌Ordusunun başında Şam'dan Mısır'a doğru sefere çıkan Amr Bin As, Sina çölünü geçti ve Kahire'ye gelene kadar ciddi bir mukavemet ile karşılaşmadı. Babil Kalesi'ne yaklaştığında Roma askerleri ile çatışan Müslümanlar galip gelerek kaleyi kuşattı.Kuşatmadan bir ay sonra kale komutanı barış istedi. Ancak Roma imparatorunun reddetmesi üzerine iki taraf arasındaki görüşmeler kesildi ve Müslümanlar kuşatmayı devam ettirdi.

📌7 ay sonra Roma İmparatoru'nun öldüğü haberinin gelmesi üzerine tekbir ve salavat çekmeye başlayan Müslüman askerler, moral ve motivasyon üstünlüğünü tamamen ele geçirdi.