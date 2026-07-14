Libya Fatihi: Turgut Reis

5 /10 Jorsika'nın fethi















◾ Bu yıllarda Batı Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Reis, 1553 yılında Fransızlarla birlikte Korsika'ya çıkarma yaptı. Burada Bastia Limanı'nda bulunan kaleyi almak üzere iken yardıma gelen Ceneviz ordusunu da mağlup etti.

◾ Bu başarı üzerine Bastia Kalesi teslim oldu. Burada bulunan Müslüman esirleri özgürlüğüne kavuşturan Turgut, ele geçirdiği ganimetlerle İstanbul'a öndü.