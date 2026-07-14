Libya Fatihi: Turgut Reis
"Trablusgarp Fatihi" olarak bilinen Turgut Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın yanında yetişmiş cesur bir Osmanlı denizcisiydi. Korsika'nın Bastia limanını fethederek Akdeniz'deki dengeleri değiştiren Turgut Reis'in ömrü denizlerde geçmişti. Tarihimizin en büyük deniz zaferi olan Preveze'de cesurca savaşan Reis, Cerbe'nin fethinde de yer almıştı. Akdeniz tarihinin en önemli isimlerinden olan ve Batılılar tarafından Dragut olarak anılan Turgut Reis'in hayatını yakından inceledik.
◾ Günümüzde Muğla sınırlarında kalan Menteşe'de dünyaya gelen Turgut Reis, çiftçilik yapan bir ailenin oğlu idi. Doğduğu 1487 yılında Osmanlılar Akdeniz'de hakimiyet kurmaya çalışıyordu.
◾ Turgut'un çocukluğu denize karşı içinde beslediği büyük bir sevgi ile geçti. Böylece genç yaşta levent olan Turgut Reis, Osmanlı'da Turgutça, Avrupa'da ise Dragut ismi ile tanınacaktı.
DENİZLERDE KUDRETLİ BİR SANCAK: OSMANLI DONANMASI
◾ "Barbaros Kardeşler" ile birlikte gayrimüslimlere karşı gerçekleştirilen deniz savaşlarına katılan Turgut Reis, Gozo'ya düzenlediği ilk akının ardından Korsika Adası'na düzenlediği akında esir alındı.
Barbaros Kardeşler kimdir?
Aynı aileden olan Hızır ve Oruç Reis Barbaros Kardeşler olarak anılır.
◾ 3 yıl süren esareti sırasında Avrupalıları ve onların taktiklerini yakından tanıdı. Reis, esaretinin ardından emrindeki gemilerle onlarca gaza faaliyeti gösterdi.
◾ Barbaros ile yakın çalışması esnasında Akdeniz'deki en namlı denizcilerden biri haline gelen Turgut Reis, Trablusgarp'ın fethi için bizzat Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a davet edildi.
◾ Bu davet esnasında kendisine Kur'an-ı Kerîm ve bir altın kılıç hediye dilmişti. Hazırlıkların ardından Turgut Reis büyük bir donanma ile İstanbul'dan hareket etmişti.
◾ 15 Ağustos 1551 tarihinde Trablusgarp'ın fethinin ardından Turgut Reis, Mağrib'e hareket etse de kendisine getirilen ricaları kırmayarak İstanbul'a dönmüştü.
◾ 1551 yılının Eylül ayında büyük bir tahsisat ile Batı Yunanistan'da bir Osmanlı sancağı olan Karlı-ili kendisine verilmiş ve Reis, Ege Denizi'nin muhafızı ilan edilmişti.
◾ Bu yıllarda Batı Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Reis, 1553 yılında Fransızlarla birlikte Korsika'ya çıkarma yaptı. Burada Bastia Limanı'nda bulunan kaleyi almak üzere iken yardıma gelen Ceneviz ordusunu da mağlup etti.
◾ Bu başarı üzerine Bastia Kalesi teslim oldu. Burada bulunan Müslüman esirleri özgürlüğüne kavuşturan Turgut, ele geçirdiği ganimetlerle İstanbul'a öndü.