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Turgut Reis’in denizlerdeki mücadeleleri

Yayınlanma Tarihi: 06.01.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 23.06.2025 10:04

Kanuni döneminde; Barbaros Hayreddin Paşa'dan Turgut Reis'e, Oruç Reis'ten Piyale Paşa'ya kadar birçok denizcimiz, Osmanlı donanmasını deryalarda tek söz sahibi haline getirmişlerdir. İspanyolların elinde bulunan Cerbe Adası, Turgut Reis tarafından kuşatılmış; Piyale Paşa komutasındaki donanmanın yardımıyla Haçlılar bozguna uğratılmıştır. Ölüm yıl dönümünde Akdeniz leventleri kaptanı, İslam'ın kılıcı, Trablusgarp fatihi ya da Dragut olarak bilinen Turgut Reis'in denizlerdeki mücadelelerini derledik.

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📌Batı Anadolu sahilleri, Türkleri denizcilikle tanıştırdı ve bu bölgede ortaya çıkan Çaka Bey denizcilikte ilk adımları attı. Çaka Bey'den sonra Aydınoğulları, Karesioğulları, Menteşeoğulları gibi Batı Anadolu Türk beylikleri denizcilikte üstün duruma geldiler.

Çaka Bey kimdir? Tarihteki önemi nedir?

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📌Osmanlı denizciliği de 14. yüzyılın başlarından itibaren oluşan Batı Anadolu deniz gaziliği geleneğine dayandı. Kara devleti olarak kurulan Osmanlı Beyliği, ele geçirdiği beyliklerdeki gemi ve denizcileri kullanarak denizlere açıldı.

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📌Osmanlı döneminde Batı Anadolu'dan kalkan Türk gençleri, Afrika'nın kuzeyinde denizcilik yaptılar. Bunların içinden Barbaros Kardeşler, Turgut Reis, Salih Reis gibi birçok Türk denizcisi çıktı. Batı Anadolu'dan gidip o bölgelerde deniz gazileri olarak mücadele ettiler.

Turgut Reis'in Libya için önemi neydi?

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TURGUT REİS KİMDİR?
TURGUT REİS KİMDİR?

📌Turgut Reis, Osmanlı kaynaklarında Turgutça, Avrupa literatüründe Dragut şeklinde tanınırken, İslâm dünyasında "Seyfü'l-İslâm / İslâm'ın kılıcı" gibi sıfatlarla anıldı.

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📌1487 yılında, Muğla/Menteşe'nin Saravuloz köyünde dünyaya gelen Turgut Reis, korsan gemilerinde tayfa olarak çalıştı, 1538 Preveze Deniz Savaşı'nda Barbaros Hayreddin Paşa'nın emrinde bulundu ve zaferin kazanılmasında büyük hizmetleri oldu. Babası Velî adlı bir çiftçi idi. Turgut, genç yaşta denizciliğe ilgi duyarak gemiciler arasına girdi, kısa sürede *leventlere katıldı ve levent kaptanlığına yükseldi.

Levent ne demek?

Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı.

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