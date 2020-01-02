Alev Alatlı’nın Nasihatname'si Fesüphanallah! kitabından alıntılar

Alet Alatlı, kültürel emperyalizme ve toplumların aydınlanma süreçlerine kadar birçok konuya değindiği eserleri "Fesüphanallah!" ve "Hafazanallah!" için şöyle der: "İsterim ki, elinizden geleni değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın." Avrupa tarihi ile birlikte ABD'nin doğuşu ve yükselişini çarpıcı örneklerle anlatan; Batı'yı anlama kılavuzu şeklinde tanımlanabilecek, Fesüphanallah! kitabından alıntıları derledik.