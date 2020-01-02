Alev Alatlı’nın Nasihatname'si Fesüphanallah! kitabından alıntılar
Alev Alatlı’nın Nasihatname'si Fesüphanallah! kitabından alıntılar
Alet Alatlı, kültürel emperyalizme ve toplumların aydınlanma süreçlerine kadar birçok konuya değindiği eserleri "Fesüphanallah!" ve "Hafazanallah!" için şöyle der: "İsterim ki, elinizden geleni değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın." Avrupa tarihi ile birlikte ABD'nin doğuşu ve yükselişini çarpıcı örneklerle anlatan; Batı'yı anlama kılavuzu şeklinde tanımlanabilecek, Fesüphanallah! kitabından alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 02.01.2020
08:49
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
19:51