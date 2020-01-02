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Alev Alatlı’nın Nasihatname'si Fesüphanallah! kitabından alıntılar

Alet Alatlı, kültürel emperyalizme ve toplumların aydınlanma süreçlerine kadar birçok konuya değindiği eserleri "Fesüphanallah!" ve "Hafazanallah!" için şöyle der: "İsterim ki, elinizden geleni değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın." Avrupa tarihi ile birlikte ABD'nin doğuşu ve yükselişini çarpıcı örneklerle anlatan; Batı'yı anlama kılavuzu şeklinde tanımlanabilecek, Fesüphanallah! kitabından alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 19:51
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"Tarih, tarihçilere bırakılamayacak kadar kıymetli bir edim yavrum, insan türünün sefalet ve ihtişamı edebiyat yapıtları olmadan anlaşılmıyor."

Fesüphanallah demeden okunmayacak kitap: America the Beautiful

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"Siz siz olun, büyük resmi görmeye çalışın. Canınızı sıkan olayları, üşenmeyin araştırın, didikleyin."

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Alet Alatlı, kültürel emperyalizme ve toplumların aydınlanma süreçlerine kadar birçok konuya değindiği eserleri "Fesüphanallah!" ve "Hafazanallah!" için şöyle der: "İsterim ki, elinizden geleni değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın."

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"Yaşımı aldıkça aklımıza mukayyet olup kendi hayırhah sazlığımıza sahip çıkmanın önemine daha çok inanır oldum."

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"Bana göre en kötü ihtimalle şerrin kazanma şansı, hayrın kazanma şansı kadardır, yavrum."

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