Tunus'ta Osmanlı mührü: Bey Sarayları
Osmanlı Beyleri tarafından 1705- 1957 yılları arasında yönetilen Tunus, Akdeniz'in daimi olarak müstesna bir köşesi oldu. Bölgede hüküm süren 19 Osmanlı Beyi Tunus'u bir uçtan diğer uca ihya ederek Osmanlı'nın izlerini şehirlere kazıdılar. Beyler, Tunus'ta onlarca Bey Sarayı inşa ettiler. Sizler için bu sarayları araştırdık.
◾ Uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında adalet ve hoşgörü ile yaşayan Tunus, Osmanlıların hemen her yönünden ciddi şekilde etkilendi.
◾ 1705 - 1957 yılları arasında Tunus'ta hüküm süren Osmanlı Beyleri, ülkeyi her manada bayındır bir hale getirme ve geliştirme gayreti içerisinde oldular.
◾ Bilhassa mimari, bu dönemi en güzel ve şık şekilde yansıtıyor. Osmanlı estetiği ile Tunus anlayışının birleştiği pek çok güzel eser, Akdeniz sahillerini ve iç bölgeleri süslüyor.
◾ Osmanlı Beyleri'nin eserleri bilhassa Bardo, Kartaca, Mennuba ve Marsa bölgelerinde öne çıkıyor. Eserler bir Osmanlı hülyasını andırıyor.
◾ Tunus'ta bulunan Bey Sarayları'nın ekseriyeti ise başkent Tunus şehrinin kuzey tarafında yer alan meşhur Marsa bölgesinde bulunuyor.
◾ Marsa bölgesi diğer bölgelere nazaran uzun sahil şeridi ve müstakil evleri ile öne çıkıyor. Ziyaretçilere görsel olarak güzel manzaralar sunan bölge turistlerin de ilgisini çekiyor.
◾ Ülke içerisinde öne çıkan ve en beğenilen Bey Sarayları Marsa'da bulunuyor. Özellikle halk arasında güzelliği dillere pelesenk olan "Sidi Busaid" de bu bölgede.
◾ Şehrin simgeleri arasında gösterilen ve havadar kubbe manasına gelen "Kubbe el Heva" Osmanlı döneminden kalma bir yazlık saray.
◾ Havadar Kubbe olarak anılan yazlık saray Bey ailesinin yaz aylarını rahat şekilde geçirebilmeleri için deniz üzerine inşa edilmiş vaziyette.
◾ Lakin hukuki anlaşmazlıklar sebebiyle bu güzeller güzeli yapı atıl olarak duruyor.