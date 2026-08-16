Tunus'ta Osmanlı mührü: Bey Sarayları

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◾ Bilhassa mimari, bu dönemi en güzel ve şık şekilde yansıtıyor. Osmanlı estetiği ile Tunus anlayışının birleştiği pek çok güzel eser, Akdeniz sahillerini ve iç bölgeleri süslüyor.

◾ Osmanlı Beyleri'nin eserleri bilhassa Bardo, Kartaca, Mennuba ve Marsa bölgelerinde öne çıkıyor. Eserler bir Osmanlı hülyasını andırıyor.

MODERN ÇAĞDAN ÇIKIŞ MÜMKÜN MÜ?