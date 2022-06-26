Tunus'ta Osmanlı mührü: Bey Sarayları

Osmanlı Beyleri tarafından 1705- 1957 yılları arasında yönetilen Tunus, Akdeniz'in daimi olarak müstesna bir köşesi oldu. Bölgede hüküm süren 19 Osmanlı Beyi Tunus'u bir uçtan diğer uca ihya ederek Osmanlı'nın izlerini şehirlere kazıdılar. Beyler, Tunus'ta onlarca Bey Sarayı inşa ettiler. Sizler için bu saraylarla alakalı malumatı biraraya getirdik.