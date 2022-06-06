Batı'nın yeni AVM'si: Retro pazarı

◾ Tencere yapımında bilhassa büyük bir önemi olan kalay ve bu mesleği idrak eden kalaycılar da saydığımız sebeplerden dolayı uzun yıllar boyunca hor görüldü.

◾ Lakin onların gerçekleştirdikleri zanaat asla kaybolmadı. Çünkü el üretimi ile makine üretimi arasında her zaman ciddi bir kalite farkı bulundu.

İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?