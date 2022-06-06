Batı'nın yeni AVM'si: Retro pazarı
Bugünlerde afişlerde, sosyal medyada ve ekranlarda bir "retro" çılgınlığına şahit oluyoruz. Eski ürünler yahut eski tasarımların yeniden yorumlanış şekilleri insanları cezbediyor. Esasında ise bu noktada maziye bir özlem yahut bir geçmiş zaman güzellemesi yok. Kapitalist anlayış "retro" ürünler üzerinden cebini doldurmayı ve bu rüzgarı bir moda furyasına dönüştürmeyi amaçlıyor.
Giriş Tarihi: 06.06.2022
18:25
Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
19:52
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Ateşle oynamak olarak bilinen kalaycılık bugün son temsilcilerinin eliyle belki de ömrünün en zor zamanlarını yaşıyor.
◾ Sanayi Devrimi'nin bir sonucu olarak
ev eşyaları da seri üretim araçlarına dönüştü. Bu meseleden en çok da el yapımı araçlar etkilendi.
Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?
◾ Bu etkilenme
peşi sıra bir sıradanlık ve birbirine tıpatıp benzeyen tekdüze ürün pespayeliğini de yanında getirdi.
◾ Geriye dönülüp bakıldığında
az eşyanın ne denli zarif ve güzel olduğunu idrak ediyoruz. Endüstriyelleşme hayatımızdan zerafeti çekip aldı.
Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz
◾ Kapitalizm "
retro" adı altında eski ürünlere dair bir yeni pazar oluşturdu. Bu pazar, zaman zaman eski ürünlerin moda olmasını ifade ediyor.
◾ Esasında burada
maziye yönelik bir özlem değil üzerinden para kazanılması mümkün olan ürünlerin ısıtılarak tekrar piyasaya sürülmesi önceleniyor.
Dünyayı işgal eden dil: İngilizce
◾ Bu sebeplerden dolayı
eskiye dair bir merak artık kapitalist düzenin içinde ciddi yer kaplıyor. Bugün bilhassa Batı'da geleneksel sanat ve zanaatlar öğretimi ciddi yer tutuyor.
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Doğallık ve güzellik süslü bu anlayış, bilhassa ev gereçlerinde epeyce öne çıkıyor.
Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı
◾ Tencere yapımında bilhassa büyük bir önemi olan
kalay ve bu mesleği idrak eden kalaycılar da saydığımız sebeplerden dolayı uzun yıllar boyunca hor görüldü.
◾ Lakin onların gerçekleştirdikleri
zanaat asla kaybolmadı. Çünkü el üretimi ile makine üretimi arasında her zaman ciddi bir kalite farkı bulundu.
İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?