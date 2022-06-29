Unutulmaya yüz tutmuş az bilinen deyimler

◼ Eskiden Anadolu'da yeni evlenen çiftlere türlü türlü çeyizler yapılırdı. Bu eşyalar arasında en özeli ise uzun ve tek yastıklardı. Bu yastıklar adeta dile gelir, evli çiftin birlikte yaşlanmasını, hiç ayrılmamasını içeren bir mesaja dönüşürdü.

◼ Anadolu'da şahit olduğumuz bu nahif örneğin ömrü, çağın olumsuz getirileri ile beraber yok olmaya yüz tuttu. Birbirlerine karşı sevgi ve saygısını yitirmeyen başlayan bazı çiftlerin ayrılığı, yastıklarının ikiye bölünmesi ile başladı. Bu sebeple ayrı yastıklar artık 'küstüm yastığı' olarak adlandırıldı.

◼ Küstüm yastıkları, eski renkli hayatın yerini monoton ve bölünmüş bir yaşama bıraktığının bir göstergesi niteliğindeydi.

İskender Pala'nın dilinden deyimlerin hikayeleri