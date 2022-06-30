Yavuz Bülent Bâkiler'den milli şuurumuzu uyandıracak 40 alıntı
Balkanlar milletimiz için büyük bir acı ve özlemi ifade eder. Yüzyıllar boyunca Balkan topraklarında adalet ile hüküm süren Osmanlılar, bu topraklarda tarihin gördüğü en huzurlu, hoşgörülü ve kardeşlik duyguları yüksek yaşam tecrübelerinden birini ortaya koydular. Balkan Harbi ile elimizden çıkan coğrafya bugün hala özlemini çektiğimiz, uzakta olan köyümüzdür. Bu duygular ile "Üsküp'ten Kosova'ya" başlıklı bir eser neşreden Yavuz Bülent Bakiler, okuyucusunu özlemini çektiğimiz topraklar üzerinde güzel bir gezintiye çıkarıyor. Eserden sizler için birbirinden güzel alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 30.06.2022
11:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
17:07
"Hani dokunsalar, milyonlarca insanın çilesine, oturup hüngür hüngür ağlayacaktım."
Yavuz Bülent Bâkiler
Sf.58
Yavuz Bülent Bakiler kimdir?
📌 Yavuz Bülent Bâkiler,
23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğdu. Azerbaycan kökenli Karabagiler ailesine mensuptur. Babası nüfus müdürü olan Cezmi Bakiler, annesi Hayriye Hanım'dır. Sivas,Gaziantep,Malatya şehirlerinde ilk ve ortaöğretimini tamamladı. 1960'da Ankara Üniversitesinde Hukuk Fakültesini bitirdi.
Aliya İzzetbegoviç'in "Özgürlüğe Kaçışım, Zindandan Notlar" eserinden alıntılar
"Rumeli Türkleri,uzak topraklarda bir atardamar gibi. Şimdi Rumeli Türkleri tohumun toprağa, toprağın suya, havaya,güneşe duyduğu ihtiyaç gibi. Anadolu Türkü'nün ve devletinin ilgisine ve sevgisine muhtaç."
Yavuz Bülent Bâkiler
Sf.159
📌 Üniversiteyi okuduğu şehirde,
Ankara Radyosunda çalıştı. 1975 yılında memleketinde kendi mesleği olan , avukatlığı icra etmeye başladı. Metal İş Federasyonu'nda eğitim ve araştırma müdürü, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda müşavirlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı ve müşavirlik, Başbakanlık müsteşarı olarak görevlerde bulundu. 1976 yılında Ankara Radyosuna döndü ve kültür programları hazırladı ve sundu. Yeni İstanbul gazetesinde muhaberlik yaptı.
Cahit Zarifoğlu'ndan 100 Alıntı
Anadolu, Anadolu, Anadolu!
"Anadolu'yu sevmek, Anadolu'yu düşünmek,Anadolu'yu bütün ayrık otlarından temizleyerek yüceltmek elbette kara sevdamız.Ama yüreğimiz,dünyanın neresinde olursa olsun,Türk olan,Türkçe konuşan,Türk gibi yaşayan ve Türk gibi düşünen topluluklar içinde çarpıyor."
Yavuz Bülent Bâkiler
Sf.159
Necip Fazıl Kısakürek'ten 100 Alıntı
📌 Kendini Türk cumhuriyetlerini tanıtmaya ve duyurmaya adayan usta yazarımız ekranlarda bu minavalde programlar hazırlayıp sundu.
📌 İlk şiirini 1953 yılında
Türk Sanat dergisinde yayınladı. Orkun, Hisar, Türk Sanat dergilerinde ve " Hikmet ve Türkiye" gazelerinde şiir ve yazıları yayınlandı. Daha sonra Hisarcılar olarak anılan edebiyat grubuna katıldı. Aynı zamanda Türkiye gazetesinde haftalık köşe yazıları yazmaya başladı. Birçok gazete ve dergide fıkra, makale ve deneme yayınlamıştır.
Hisarcılar kimdir?
1950 yılında
"Hisar" dergisi etrafında toplanan edebi bir topluluktur. Garip akımına tepki olarak doğmuş olan bu topluluğun asıl amacı şiirin sanat yönüne ağırlık vermek ve siyasi ideolojilerden kurtarmaktır.
Muhit Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer ve Yavuz Bülent Bakiler bu topluluğun yazarlarından bazılarıdır.
"Ve huzurun günde beş vakit nabzı vurur.
Beyaz tülbetinde,seccadesinde."
Yavuz Bülent Bâkiler
Sf.48
Yavuz Bülent Bakiler'in eserleri
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Şiirleri:Yalnızlık,Duvak,Seninle,Harman Şiiri,Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin
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Deneme-İnceleme: Sözün Doğrusu 1,2,Tabuları Yıkmak, Arif Nihat Asya İhtişamı,
Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali
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Anı: Unutamadıklarım, Gönlümdekiler ve Ötekiler, Hatırladıklarım
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Gezi:Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan Türkistan
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Antoloji:Sivas'a Şiir,Şiirimizde Ana
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Biyografi: Aşık Veysel,Elçibey
Edebiyatın unutulmaz eserlerinden çarpıcı 40 alıntı