Yavuz Bülent Bâkiler'den milli şuurumuzu uyandıracak 40 alıntı

Anadolu, Anadolu, Anadolu!

"Anadolu'yu sevmek, Anadolu'yu düşünmek,Anadolu'yu bütün ayrık otlarından temizleyerek yüceltmek elbette kara sevdamız.Ama yüreğimiz,dünyanın neresinde olursa olsun,Türk olan,Türkçe konuşan,Türk gibi yaşayan ve Türk gibi düşünen topluluklar içinde çarpıyor."

Yavuz Bülent Bâkiler

Sf.159

Necip Fazıl Kısakürek'ten 100 Alıntı

📌 Kendini Türk cumhuriyetlerini tanıtmaya ve duyurmaya adayan usta yazarımız ekranlarda bu minavalde programlar hazırlayıp sundu.

📌 İlk şiirini 1953 yılında Türk Sanat dergisinde yayınladı. Orkun, Hisar, Türk Sanat dergilerinde ve "Hikmet ve Türkiye" gazelerinde şiir ve yazıları yayınlandı. Daha sonra Hisarcılar olarak anılan edebiyat grubuna katıldı. Aynı zamanda Türkiye gazetesinde haftalık köşe yazıları yazmaya başladı. Birçok gazete ve dergide fıkra,makale ve deneme yayınlamıştır.

Hisarcılar kimdir?

1950 yılında "Hisar" dergisi etrafında toplanan edebi bir topluluktur. Garip akımına tepki olarak doğmuş olan bu topluluğun asıl amacı şiirin sanat yönüne ağırlık vermek ve siyasi ideolojilerden kurtarmaktır.

Muhit Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer ve Yavuz Bülent Bakiler bu topluluğun yazarlarından bazılarıdır.