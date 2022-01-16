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Cahit Zarifoğlu'ndan 100 Alıntı

Şiirleri ile hafızalarda yer edinen Cahit Zarifoğlu, hayatı ile kurduğu ilişkiyi şiir üzerinden izah eder. Durgun bir ırmak ve imge hazinesi olan Zarifoğlu şiiri, hızla akan hayat içerisinde huzur veren bir sığınaktır. Müslüman bir şair olmanın getirdiği anlayışla şiirlerini kaleme alan şair, eserleri ile ümmet bilincini sonraki kuşaklara aşılar. Sizler için Türk edebiyatının mana şairi Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinden çarpıcı ve etkileyici mısraları bir araya getirdik. Cahit Zarifoğlu şiirleri, sözleri, mısraları, eserleri, sanatı, sanat anlayışı, edebi yönü, kişiliği…

Giriş Tarihi: 16.01.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 17:13
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Cahit Zarifoğlu’ndan 100 Alıntı

"Seçkin
Bir kimse değilim
İsmimin baş harfleri acz tutuyor
Bağışlamanı dilerim"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Sultan

10 maddede Cahit Zarifoğlu kimdir?

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Cahit Zarifoğlu’ndan 100 Alıntı

"Bu insanlar dev midir
Yatak görmemiş gövde midir"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Yedi Güzel Adam

İlhamı ele geçiren şair: Cahit Zarifoğlu

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Cahit Zarifoğlu’ndan 100 Alıntı

"Kardeşim dedim
Acılarıma da kardeş olur musun"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Acılarıma da Kardeş Olur Musun

Cahit Zarifoğlu'nun en sevilen 10 şiiri

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Cahit Zarifoğlu’ndan 100 Alıntı

"Filistin bir sınav kağıdı
Her mü'min kulun önünde"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Soru İşaretlerinden Biri

Cahit Zarifoğlu'nun sobada tutuşturulan ilk kitabının acıklı hikayesi

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Cahit Zarifoğlu’ndan 100 Alıntı

"Bir adam bir kadın var içimde iyice anladım
Bana bunu sessizce anlatıyorlardı"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Sevmek de Yorulur

Cahit Zarifoğlu'nun şiirleri neden anlaşılamıyor?

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