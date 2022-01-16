Cahit Zarifoğlu'ndan 100 Alıntı

Şiirleri ile hafızalarda yer edinen Cahit Zarifoğlu, hayatı ile kurduğu ilişkiyi şiir üzerinden izah eder. Durgun bir ırmak ve imge hazinesi olan Zarifoğlu şiiri, hızla akan hayat içerisinde huzur veren bir sığınaktır. Müslüman bir şair olmanın getirdiği anlayışla şiirlerini kaleme alan şair, eserleri ile ümmet bilincini sonraki kuşaklara aşılar. Sizler için Türk edebiyatının mana şairi Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinden çarpıcı ve etkileyici mısraları bir araya getirdik. Cahit Zarifoğlu şiirleri, sözleri, mısraları, eserleri, sanatı, sanat anlayışı, edebi yönü, kişiliği…