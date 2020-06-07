Cahit Zarifoğlu'nun şiirleri neden anlaşılamıyor?

Şair müstakil olarak şiir anlayışını ifade eden bir poetika yazmamıştır fakat Konuşmalar kitabında yer alan söyleşiler, Yaşamak isimli günlüğü, yayımına ömrünün yetmediği Bir Değirmendir Bu Dünya kitabındaki denemeler, ölümünden sonra Zengin Hayaller Peşinde adıyla bir araya getirilen yazıları, Okuyucularla adıyla yayımlanan Mavera dergisine gelen şiirleri değerlendirdiği yazıları ve Mektuplar'ı, Zarifoğlu'nun şiir anlayışını yorumlamak açısından ciddi bir yekun oluşturur.

1960'ların ortasından itibaren ilk şiirleri yayımlanmaya başlayan Cahit Zarifoğlu, 70'lerin sonuna kadar şiir üzerine çok az yazar ve bu dönemlerde kendisiyle çok fazla söyleşi de yapılmaz.

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