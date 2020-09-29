Cahit Zarifoğlu'nun en sevilen 10 şiiri
Edebiyatımızın zarif şairi Cahit Zarifoğlu, kaleme aldığı dizelerle hafızalarda ve gönüllerde yer edindi. Şiirini standart dilin dışına çıkarak, hatta o dili bozarak oluşturdu. Edebi yeteneğinin dışında inanç özü ile yoğrulmuş fikirleriyle de ilgi odağı oldu. İnsanlara şairce yaşamayı ve güvenilir biri olmayı öğretmeye çalıştı. Öyle ki, tüm hayatını inandığı şeyler uğrunda savaşarak geçirdi. Sizler için Cahit Zarifoğlu'nun en sevilen 10 şiirini derledik.
Giriş Tarihi: 29.09.2020
16:10
Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
16:41
Anılar Defterinde Gül Yaprağı
Anılar defterinde gül yaprağı
Gibi unutuldum kurudum Başıma düştü sevda ağı Bir başıma tenhalarda kahroldum Sen kim bilir rüzgârlı eteklerinle Kim bilir hangi iklimdesin, ben Sensiz bu sessizlikle Deliler gibiyim sensiz Bu sessizlikle
Ayrılıkla başım belada
Gözlerini çevir gözlerime Yoksa sensiz bu sessizlikle Deliler gibiyim Sensiz bu sensizlikle
Cahit Zarifoğlu'nun hayatına dair bilmeniz gereken 20 ilginç bilgi
Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harfleri acz tutuyor Bağışlamanı dilerim
Sana zorsa bırak yanayım
Kolaysa esirgeme
Hayat bir boş rüyaymış
Geçen ibadetler özürlü Eski günahlar dipdiri Seçkin bir kimse değilim İsmimin baş harflerinde kimliğim Bağışlanmamı dilerim
Sana zorsa yanmaya razıyım
Kolaysa affı esirgeme
Hayat boş geçti
Geri kalan korkulu Her adımım dolu olsa İşe yaramaz katında Biliyorum Bağışlanmamı diliyorum
Bu insanlar dev midir
Yatak görmemiş gövde midir
Bir yara açar boyunlarında
Kol kola durup bağırdıklarında
-Ya kurbanın olam
Dağlar önüme durmuş Ki dağlanam
Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden
Durdular ite çakala karşı yârin kapısında
Yedi adam biri bir gün
Bir kan gördü Gereğini belledi Yâri alsa koynuna Ayırmaz kanı yanından
…
Cahit Zarifoğlu'nun 'Yaşamak' kitabından hayata dokunan 35 alıntı
Erkenden aşındırır aşkını
Odaların köşelerine zamansız oturur Duyarsa bir çocuğun Oyundan çağrıldığını
Başının her seferinde döndüğü kumarı
Gönlünü bir tarzla kurularken kazanır Anlarsa yenilen bir kadının Darda kaldığını
Kendi kendine ardaşak kaçağı
Arada bir bakınır ne yaptığına Süresiz kapılır tablolara yan gelir Ve oturdu mu bir masaya Hakkını verir çay içmenin
Zulümdür dinlenen başlarsa eğilmiş
Gömleğin üzerine kadar çıkmış kalpteki kara leke Dikilsen dağların ötesini tutar elin Bir iki tank çer çöp olmuş gözüne perde Petrol ya da banker sellerinde boğuluyorsun Külçe külçe dolar ya da sefalet secden olacak yerde O eski kadim iklim kim bilir nerde sürer Perişan birkaç evde kim bilir veliler dilinde Oturup konuşalım şunu. Bulsun kelimem kelimeni Eğer uyku daha aziz esirlik daha ehven değilse
Bir deli akıl çırpınıyor aramızda
Rızık korkusu can korkusu baş mesele Çıplan dünyadan çıplan ve gövdenden O büyülü çiçekleri yol arın bir kere Başını eğmiş zalimleri dinlersin Dersin 'lokmam ellerinde' Filistin bir sınav kağıdı Her mü'min kulun önünde De gerçeği yaz: Hakikat şehitliğe koşmaktır De isyan çağır yolun açılır cennet köşelerine
10 maddede Cahit Zarifoğlu kimdir?