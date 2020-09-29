Cahit Zarifoğlu'nun en sevilen 10 şiiri

Anılar defterinde gül yaprağı

Gibi unutuldum kurudum

Başıma düştü sevda ağı

Bir başıma tenhalarda kahroldum

Sen kim bilir rüzgârlı eteklerinle

Kim bilir hangi iklimdesin, ben

Sensiz bu sessizlikle

Deliler gibiyim sensiz

Bu sessizlikle

Ayrılıkla başım belada

Gözlerini çevir gözlerime

Yoksa sensiz bu sessizlikle

Deliler gibiyim

Sensiz bu sensizlikle