Cahit Zarifoğlu'nun sobada tutuşturulan ilk kitabının acıklı hikayesi

◾ Cahit Zarifoğlu edebiyat anlayışıyla dönemdaşlarına ve kendinden sonrakilere her zaman yoldaşlık etti. Türk şiirinde önemli bir yer vardı onun için... Şiirleriyle yeryüzü coğrafyasındaki mazlumların yanında durmayı bilen bir şairdi.

◾ Şiirleri daha yeni yeni edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladığında takvimler 1967 senesini gösteriyordu. Zarifoğlu bir zaman sonra biriken şiirlerini kitap haline getirmek istedi fakat buna manevi olarak hazır olsa da maddi olarak hazır değildi. İnanılmaz bir şekilde bu his içini sarmıştı.

◾ "Genç bir şairin şiir kitabına kim talip olur?" düşüncesi hakimdi kendisinde. Nereden bilecekti ki şimdilerde, hakkında sayfalar dolusu iltifatların yazılacağını... Kitabın acıklı öyküsüne gelmeden önce Zarifoğlu'nun edebiyat serüveni hakkında birkaç bilgi verelim. Sonrasında hikayeyi Zarifoğlu'nun kendi kaleminden okuyalım.

Cahit Zarifoğlu'ndan 1 kelime 1 cümle