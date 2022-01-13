Cahit Zarifoğlu'nun sobada tutuşturulan ilk kitabının acıklı hikayesi
Kahramanmaraşlı şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, hayatını inandığı şeyler uğrunda savaşarak geçirdi. Maddi imkansızlıklarla dolu bir yaşam sürerken, ilk şiir kitabını bastırmak için can atıyordu. Burs parasıyla giriştiği eylemi pek de istediği gibi bitmedi. Kitabı bastırdı ama hiç dağıtamadı. Bir gün Cağaloğlu yokuşundan inerken elden düşme kitaplar satan sergicide İşaret Çocukları'nı yani burs parasıyla, taksit taksit ödediği kitabını gördü. Ama öncesinde yaşadığı olay hem ona hem de bize göre daha acıklıydı.
Giriş Tarihi: 13.01.2022
21:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
22:36
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Cahit Zarifoğlu edebiyat anlayışıyla dönemdaşlarına ve kendinden sonrakilere her zaman yoldaşlık etti. Türk şiirinde önemli bir yer vardı onun için... Şiirleriyle yeryüzü coğrafyasındaki mazlumların yanında durmayı bilen bir şairdi.
◾ Şiirleri daha yeni yeni edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladığında takvimler
1967 senesini gösteriyordu. Zarifoğlu bir zaman sonra biriken şiirlerini kitap haline getirmek istedi fakat buna manevi olarak hazır olsa da maddi olarak hazır değildi. İnanılmaz bir şekilde bu his içini sarmıştı.
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düşüncesi hakimdi kendisinde. Nereden bilecekti ki şimdilerde, hakkında sayfalar dolusu iltifatların yazılacağını... " Genç bir şairin şiir kitabına kim talip olur?" Kitabın acıklı öyküsüne gelmeden önce Zarifoğlu'nun edebiyat serüveni hakkında birkaç bilgi verelim. Sonrasında hikayeyi Zarifoğlu'nun kendi kaleminden okuyalım.
Cahit Zarifoğlu'ndan 1 kelime 1 cümle
Cahit Zarifoğlu biyografi
◾ Cahit Zarifoğlu,
Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğu 1 Temmuz 1940'ta Silvan, Baykan, Siirt, Siverek ve Kızılcahamam'da geçti. Lisede Türk edebiyatının önemli isimleriyle (Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan) dostluklar kurdu. Kahramanmaraş'ta kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptı; daha sonrasında ilk şiirleriyle denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayınlanmaya başladı.
◾ 7 Güzel Adam olarak tanıdığımız usta isimlerle
"Diriliş", "Edebiyat" ve "Mavera" dergilerini kurdular. Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç'un etkisi büyüktü kendisinde.
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1967 yılında şiirleri yeni yeni yayınlanmaya başlıyordu. Abdurrahman Cem ve Cahit Zarifoğlu imzalarını kullandı. Hatta bu isimlerle peş peşe 13 şiir kaleme almıştı ki gayesi yayınlanmayanlarla birlikte ilk kitabını bastırmaktı. Yani İşaret Çocukları'nı...
Cahit Zarifoğlu'nun ilk kitabı "İşaret Çocukları"
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Zarifoğlu, alışılmadık söz dizimiyle, imge ve bütünlüğe verdiği önemle, Türk şiirine kendi orijinalliğini getirebilen şairlerden biri oldu. Edebiyat dünyasında tanınmaya başladığı 1966-67 yıllarında kendi imkanlarıyla, aldığı burs parasıyla taksit taksit ödeme yaparak, ilk kitabı İşaret Çocukları'nı çıkardı.
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120 sayfa civarında tutacak kitabın üç bin adeti için 1000 liraya anlaştı. Ayda 250 lira şeklinde taksitle ödeyecekti. O zaman aldığı öğrenci bursu da 250 liraydı. Taksitlerini de aldığı bu burs parasına göre ayarlamıştı.
◾ Kitabı bastırdı, eşine dostuna imzaladı, hediye etti. Sonrasında ne yapacağını bilmiyordu. Dağıtımını yapamadı
. Yazması kolay ama o anın içinde olmanın ne kadar zor olduğunu bir düşünün...
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"İşaret Çocukları"nın acıklı hikayesi
◾ Aldığı bursun hepsi matbaa borcuna gitti. Bu da yetmiyormuş gibi kitapları alması için sürekli uyarı geldi, kendisine. Alacak ama nereye koyacaktı onca kitabı...
◾ Günlerden bir gün arkadaşının ağabeyinin
yazıhanesinin uygun olduğunu öğrendi ve kitapların hepsini oraya taşıdı. Aylar geçti ne kitabı sordular ne de istediler. Yaklaşık 8 ay gibi bir süre yazıhanede kaldı kitaplar. Şimdi kapış kapış giden kitabı o yıllarda kimse umursamamıştı bile.
◾ Belki buraya kadar şaşırdınız ama asıl trajikomik durum bundan sonra başlıyor...
◾ Aylar sonra bir gün sokakta karşılaştığı arkadaşı, a
ğabeyinin kitapları Kışı şairin kitabını yakarak geçiriyorlar. soba tutuşturmak için yaktığını söylüyor.
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Şairin önce duygularını sonra da cebini yakıyor umursamaz insanoğlu...
◾ Şimdilerde; mutsuz olduğumuzda ya da şaire özlem duyduğumuzda, elimize alıp iki satır okuyarak sevindiğimiz, hülyalara daldığımız o satırlar, çok önceleri kimse sormuyor diye
sobada odun vazifesi görmüş. Yürekleri ısıtacağına, bedenleri ısıtmış!
◾ Böyle de bitmemiş sonu. Şair bir gün Cağaloğlu yokuşundan inerken, ikinci el kitaplar satan sergicide görmüş kitabını. Üzerinde 5 lira yazıyor, satıcı 2 liradan satıyor.
"Buna da şükür" diyor şair. Alıyor birkaç tane... Öyle son buluyor ilk şiir kitabının yolculuğu... Önce sobada yakılıyor sonra sokakların birinde yerlere serilmiş vaziyette karşısına çıkıyor. Şairin önce duygularını sonra da cebini yakıyor umursamaz insanoğlu...
◾ Oysa daha ilk şiirlerinde kendi sesini bulmuştu şair... Ölümünün ardından
"bir gün keşfedilecek özel bir ada" diye nitelenmişti. Tabiat, hayatta gözlediği her türlü canlılık belirtisi, kımıldanış ve kıpırtı, mâsumluğun birer simgesi olan su, ağaç, anne, çocuk her şeyden bahsetmişti, ilk kitabında.
◾ Gelin bir de usta edebiyatçının kaleminden okuyalım, kitabının acıklı hikayesini...
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