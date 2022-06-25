"Yakınmak, ömrün bir parçasını boşuna harcamaktır."

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Rasim Özdenören

📌 "Edep ile edebiyat" anlayışının öncüsü olan "Yedi Güzel Adam"ın müstesna öykücüsü Rasim Özdenören, İslami düşüncenin deneme ve öykü sütunlarını ayakta tutan önemli bir isimdir. Ömrü boyunca Müslümanların bilinçlenmesi, var olan sistemi sorgulaması ve bir düşünce sistematiği oluşturması için çalışan Özdenören, deneme ve öykü sahasında Yedi Güzel Adam'ın öne çıkan ismi oldu. Usta yazar, eserleri ile Müslüman kuşakların kitap okumalarında ve düşünmelerinde ciddi bir pay sahibi oldu.

Rasim Özdenören'in Hayatı