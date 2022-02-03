Rasim Özdenören

Özdenören öyküleri, milletimizin ahvalini ortaya koyan, derli toplu birer vesikadır. Toplumsal gerçekçiliği ve ruha dokunan meseleleri bilhassa öykülerinde işleyen yazar, bu hassasiyetleri sebebiyle okurlar tarafından çok sevilir. Öykü zamanla onun için bir yaşama ve kendini ifade etme biçimi halini alır.

GENÇLİĞİ ◼️Özdenören, lise yıllarından itibaren içinde bulunduğu çevre ve yapmış olduğu okumalar vesilesiyle edebiyatın farklı türleri ile ilgilenerek önemli denemeler ortaya koyar. Bu serüvenin en olgun dönemi ise lise yıllarına tekabül eden, "Yedi Güzel Adam" dönemidir. Aynı edebi meclisi paylaşan bu müstesna insanlar; denemeden öyküye, eleştiriden şiire edebiyatımızın her dalında eser vermeye gayret eder. Ancak Özdenören'in ustalığı, sonradan başladığı öykü alanında olur. Özdenören öyküleri, milletimizin ahvalini ortaya koyan, derli toplu birer vesikadır. Toplumsal gerçekçiliği ve ruha dokunan meseleleri bilhassa öykülerinde işleyen yazar, bu hassasiyetleri sebebiyle okurlar tarafından çok sevilir. Öykü zamanla onun için bir yaşama ve kendini ifade etme biçimi halini alır.



◼️ Edebi ve düşünsel serüveni çok zevkli olan yazar, adeta bir bibliyofildir. Geçtiğimiz günlerde VAV TV'de yayınlanan "İki Mısra Arası" programına konuk olan Özdenören,



"Malatya'da soğuk bir kış günü giyinip kuşanmışız, ayaklarımızda botlar, karnımız tok şekilde dışarıya çıktık. Bu kar, kış, kıyamette sokakta yalınayak, çarşıya doğru yürüyen fakir bir çocuk gördüm. O çocuğu zaman zaman görürdüm. Çocuğun bu hali bana çok dokundu. Biz kışın getirdiği tüm olumsuzluklara karşı tedbirli iken o, yalınayak yürüyordu. Tanımadığım, mahallemizden olmayan bu çocuğun öyküsünü yazmalıyım diye düşündüm. O akşam onun hikâyesini yazdım. Tabii hikâyeyi kurguladım. Kendime göre de biraz dokunaklı bir hikâye olduğunu düşünüyorum. Öykü yolculuğum bu hikâyeden sonra devam etti." cümleleri ile öyküye başlama serüvenini dile getirdi. Bir hassasiyet meselesi ile öykü yazmaya başlayan Özdenören, zamanla kendisini geliştirilerek ve farklı konulara yoğunlaşarak usta bir öykücü oldu. Programın tamamını izlemek için tıklayın Bibliyofil ne demek?

Kitaba tutkuyla bağlı olan demektir. Bu tabir kitaplara hastalık derecesinde bağlı, daimi bir okuma içerisinde olan kişiler için kullanılır.

EDEBİ KİŞİLİĞİ ◼️ Usta öykücü ilk eserlerinde; bireysel temalar, sıkıntılar üzerinde durarak bireye dikkat çeker. Kendi içerisinde yaptığı sorgulamalar ve yaşadığı kırılmalar Özdenören'in sanat yaşamının ilk bölümünü teşkil eder. Bu süreç uzun sürmez ve Özdenören'in sanat anlayışı kısa bir süre sonra toplumsal bir hüviyete kavuşur. 1979'da yayınlanan "Gül Yetiştiren Adam" başlıklı uzun hikâye ile Özdenören'in sanatı, toplumsal bir çizgiye gelir. Yazar artık kendi içsel yolculuğunu bir noktaya getirerek gözlerini toplumsal sorunlar üzerine diker.



◼️ Yedi arkadaşın bir yolda yürümesine dair en güzel tanımlamayı "Bu insanlar dev midir / Yatak görmemiş gövde midir" mısralarıyla Cahit Zarifoğlu yapar. Yedi Güzel Adam kavramı, yolları Maraş Lisesi'nde kesişen yedi arkadaşın edebi yolculuklarını beraber başlatarak, devam ettirmeleri sonucu ortaya çıkar. Yedi Güzel Adam olarak anılan isimler; Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay'dır. Edebiyatımızın hemen her türünde kıymetli eserler veren bu zevat, bugün "edep" kavramıyla hatırlanır.

◼️ Bilgi Notu: Rasim Özdenören, "Yedi Güzel Adam" içerisinde öykü türünde öne çıkan isimdir.



◼️ İlginç Bilgi: Özdenören'in "Çok Sesli Bir Ölüm" adlı eseri, yönetmen Yücel Çakmaklı tarafından film olarak çekildi. Film, 1977 Prag TV Filmleri Yarışması'nda jüri özel ödülü aldı. Rasim Özdenören'den okumanız kitapları öğrenmek için tıklayın



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DİL VE ÜSLUP ◼️ Okumak, bir yazar için gerekli olan en önemli damardır. Bir yazarın kendini bir noktadan sonra ileri götürememesi yetenekten ziyade okuma serüveni ile alakalıdır. Edebi serüveni belirleyen ekseriyetle dil ve üsluptur. Rasim Özdenören kendi dil ve üslubunu yazı yazmaya başladığı dönemden itibaren geliştirerek belli bir noktaya taşıyabilmiş nadir yazarlarımızdandır. Kendisi de bu hususa dikkat çeker. Yazarın yazma isteği evvela özlemle başlar.

◼️ Bu meseleler Özdenören için mühimdir. "İki Mısra Arası" programında dil ve üslup gibi mühim meselelere değinen Özdenören,



"Bir eserin değerlendirilmesi ancak eleştirmen gözü ile mümkündür. Eser yazıldıktan sonra eleştirmen gözü ile dil ve üslup ortaya çıkar. Yazar bir mektup yazdığında nasıl "ben bunu niye yazıyorum?" diye düşünmezse sanat eserinde de yazış sebebini düşünmez. Mesele bir şekilde birileriyle irtibat kurmaktır. İrtibatın dibinde yatan şeyi çoğu zaman kendisi de bilmez. Ancak realite de var olan ihtiyaç, yazarı yazmaya iter. Babamın memuriyeti, dolayısıyla çok gezdik. Tunceli'de iken 13-14 yaşlarında, içimdeki özleme dayanamayarak Maraş özlemimi dile getiren bir kompozisyon yazdım. Özlem beni bu metni yazmaya itti. Malatya'dan Maraş'a girerken Maraş Kalesini, dağları, evleri gördüğümde çok heyecanlanırdım. Kompozisyonda bu hususa değindim. O yazıyı bir derste ödev olarak verdim. Öğretmenim yazımı çok beğendi. Böylece içimde yazar olmak hissi oluştu." cümleleri ile kendi edebi serüvenini olduğu kadar dil ve üslup meselesini de gündeme taşır. Ona göre bir yazarın dil ve üslubu kendisini geliştirmesi ile alakalıdır.

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