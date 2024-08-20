Ersin Nazif Gürdoğan
Ersin Nazif Gürdoğan
- Doğum Tarihi 1945
- Doğum Yeri Eskişehir
- Ölüm Tarihi 20 Ağustos 2024
- Ölüm Yeri İstanbul
1945 Eskişehir doğumlu olan Gürdoğan zorluklarla dolu bir eğitim hayatının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezuniyetinin ardından 1968’de İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünün uzmanlık programını bitirdi.
İş hayatı
1968 – 1972 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Proje Değerlendirme Uzmanı olarak çalışan Gürdoğan bu dönemde bir sene İngiltere’de yaşamıştı. 1975 tarihinde doktora derecesi alan Gürdoğan, 1976’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. 1987'de doçent, 1994'te profesörlük payeleri alan Ersin Nazir Gürdoğan ömrünü öğrenmeye adamıştı.
Kitapları
Çalışkan ve üretken bir mizaca sahip olan yazar hem akademik hem de kültürel sahada metinler kaleme almıştır.
Kitaplarından bazıları:
Teknolojinin Ötesi
Kültür ve Sanayileşme
Görünmeyen Üniversite
Kirlenmenin Boyutları Hicaz’dan Endülüs’e
Zamanı Aşan Şehirler
Günler Akarken
Ölümü
20 Ağustos sabahı tedavi gördüğü hastanede Rahmet-i Rahman’a kavuşan Gürdoğan'ın cenazesi öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.