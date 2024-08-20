Ersin Nazif Gürdoğan

Çalışkan ve üretken bir mizaca sahip olan yazar hem akademik hem de kültürel sahada metinler kaleme almıştır.

Kitaplarından bazıları:

Teknolojinin Ötesi

Kültür ve Sanayileşme

Görünmeyen Üniversite

Kirlenmenin Boyutları Hicaz’dan Endülüs’e

Zamanı Aşan Şehirler

Günler Akarken