Fikriyat Anasayfa Biyografi Öner

Hayatı

Yaşamı

İş Hayatı

Kitapları

Ölümü

Yazar Bilim İnsanı Bestekar Ressam Hekim Tarihçi Şair Daha Fazlası
Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa
Ⓒ 2022 Fikriyat. Tüm Hakları Saklıdır.

Ersin Nazif Gürdoğan

Ersin Nazif Gürdoğan

  • Doğum Tarihi 1945
  • Doğum Yeri Eskişehir
  • Ölüm Tarihi 20 Ağustos 2024
  • Ölüm Yeri İstanbul

1945 Eskişehir doğumlu olan Gürdoğan zorluklarla dolu bir eğitim hayatının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezuniyetinin ardından 1968’de İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünün uzmanlık programını bitirdi.
Ersin Nazif Gürdoğan

İş hayatı

1968 – 1972 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Proje Değerlendirme Uzmanı olarak çalışan Gürdoğan bu dönemde bir sene İngiltere’de yaşamıştı. 1975 tarihinde doktora derecesi alan Gürdoğan, 1976’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. 1987'de doçent, 1994'te profesörlük payeleri alan Ersin Nazir Gürdoğan ömrünü öğrenmeye adamıştı.
Ersin Nazif Gürdoğan

Kitapları

Çalışkan ve üretken bir mizaca sahip olan yazar hem akademik hem de kültürel sahada metinler kaleme almıştır.

Kitaplarından bazıları:

Teknolojinin Ötesi

Kültür ve Sanayileşme

Görünmeyen Üniversite

 Kirlenmenin Boyutları Hicaz’dan Endülüs’e

Zamanı Aşan Şehirler

Günler Akarken
Ersin Nazif Gürdoğan

Ölümü

20 Ağustos sabahı tedavi gördüğü hastanede Rahmet-i Rahman’a kavuşan Gürdoğan'ın cenazesi öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.

İlgilinizi Çekebilir

Şüheda Sadakat

Sezai Karakoç

Enver Paşa

En çok aranan biyografiler

Şüheda Sadakat

Sezai Karakoç

Enver Paşa

Detaylı Ara
BİZE ULAŞIN