Boğaz sefası süren İstanbul semtleri

➤ Savaşlara, amansız mücadelelere, karadan yürütülen gemilere şahit olan bu İstanbul, Avrupa ve Anadolu kıtasını birbirine bağlayan jeopolitik önemi oldukça yüksek bir şehirdir. Bir şiir gibi iki kıtanın arasında akan deniz ve boğaz, bu tarihi şehre masalsı bir güzellik katar.

➤ Yerli ve yabancı edebiyata, dünyanın dört bir yanından ressamların tuvaline konuk olan İstanbul'un en şanslı ve nasipli sakinleri hiç şüphesiz eşsiz boğaz manzarasına gözlerini açanlardır.