Boğaz sefası süren İstanbul semtleri
Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul, Necip Fazıl'ın 'Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale' diyerek betimlediği, mavinin ve yeşilin her tonunun müthiş bir ahenkle buluştuğu bir yerdir. Şiirlere, resimlere konu olan, dünyanın dört bir yanından insanların hayallerini süsleyen bu masalsı şehir, eşsiz Boğaz manzarasıyla ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunar. Bu kadim şehrin her gün Boğazı selamlayan semtlerini incelemeye ne dersiniz?
➤ Dünyanın en güzide şehirlerinden İstanbul; tarihi yapıları, manzaraları, lezzetleri, sokak sanatı, mimarisi ve maneviyatıyla her sokağında ayrı hayatlar, farklı hikayeler barındıran eşsiz bir şehir manzumesidir.
➤ Tüm dünyanın görmek, gezmek ve deneyimlemek istediği, imparatorluklara ev sahipliği yapmış bu kadim şehirde her bir semt karakteristik yapısıyla İstanbul'un ruhunu temsil eder. Her bir ilçesinin ayrı bir hususiyete sahip olduğu İstanbul, toprağın denizle müthiş bir ahenge büründüğü şehirdir.
➤ Savaşlara, amansız mücadelelere, karadan yürütülen gemilere şahit olan bu İstanbul, Avrupa ve Anadolu kıtasını birbirine bağlayan jeopolitik önemi oldukça yüksek bir şehirdir. Bir şiir gibi iki kıtanın arasında akan deniz ve boğaz, bu tarihi şehre masalsı bir güzellik katar.
➤ Yerli ve yabancı edebiyata, dünyanın dört bir yanından ressamların tuvaline konuk olan İstanbul'un en şanslı ve nasipli sakinleri hiç şüphesiz eşsiz boğaz manzarasına gözlerini açanlardır.
➤ Her bir semtinin ayrı bir kavramla özdeşleştiği İstanbul'da Boğaz'ın tepelerine oturmuş denizin, yeşilin ve doğanın keyfini çıkaran semtler bambaşkadır.
➤ Beşiktaş, Rumeli Hisarı, Emirgan, Sarıyer, Üsküdar, Kuzguncuk, Çengelköy ve Beykoz her sabah ayrı muhteşem manzaralara 'Merhaba' diyen İstanbul semtleridir.
📌Bilgi notu:
İstanbul'da yer alan Boğaz'ın iki yakasına dağılan yerleşim yerleri Boğaziçi olarak adlandırılır.
Beşiktaş
➤ Adını Osmanlı donanmasının gemilerini limana bağlayabilmek için Barbaros Hayreddin Paşa'nın diktirdiği "beş taş"tan alan Beşiktaş, İstanbul Boğazı'nın Rumeli tarafında, Tophane ile Ortaköy arasında uzanan İstanbul'un en eski semtlerinden birisidir.
➤ Yıldız Parkı, Abbasağa Parkı, Ihlamur Kasrı gibi mekanlarından Yıldız'dan Etiler'e Dikilitaş'tan Ulus'a uzanan bu kadim semtten Üsküdar'dan Çengelköy'e ve ilerisine kadar Anadolu yakasını ve Boğaz'ı seyretmenin keyfi dünyada tadılabilecek ender lezzetlerdendir.
Rumeli Hisarı
➤ 1452 yılında Fatih'in Boğaz'dan geçiş yapan gemilerin kontrolü için inşa ettirdiği hisarın isimlendirdiği Rumeli Hisarı semti Boğaz'a nazır, denizin esintisinin buram buram hissedildiği ilçedir.
➤ Boğaziçi'nin en güzel bölgesinde yer alan bu semt, Aşiyan Tepesi'nden Boğaz'ı gören ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Veli gibi pek çok ismin ebedi uykuya yattığı Aşiyan Mezarlığı'nı da sınırları içerisinde barındırır.