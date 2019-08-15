Sun Tzu’dan yaşam mücadelenize yön verecek 20 alıntı

Çinli komutan, filozof ve askeri bilge Sun Tzu, tarihin en önemli askeri stratejistlerinden biridir. Sun Tzu, kaleme aldığı Savaş Sanatı adlı eserinde, 384 adet savaş teorisine yer verir. 2500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu eser, halen birçok harp okulunda ders olarak okutulur. Sun Tzu'dan yaşam mücadelenize yön verecek, hayatınızın rotasını yeniden belirleyecek 20 alıntıyı siz Fikriyat okuyucuları için derledik.