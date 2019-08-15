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Sun Tzu’dan yaşam mücadelenize yön verecek 20 alıntı

Çinli komutan, filozof ve askeri bilge Sun Tzu, tarihin en önemli askeri stratejistlerinden biridir. Sun Tzu, kaleme aldığı Savaş Sanatı adlı eserinde, 384 adet savaş teorisine yer verir. 2500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu eser, halen birçok harp okulunda ders olarak okutulur. Sun Tzu'dan yaşam mücadelenize yön verecek, hayatınızın rotasını yeniden belirleyecek 20 alıntıyı siz Fikriyat okuyucuları için derledik.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 11:43
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Sun Tzu’dan yaşam mücadelenize yön verecek 20 alıntı

Planlarınız gece gibi karanlık ve aşılmaz olsun, harekete geçtiğinizde şimşek gibi çakın.

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Sun Tzu’dan yaşam mücadelenize yön verecek 20 alıntı

Rakibinizin değer verdiği bir şeyi ele geçirin o zaman sizin iradenize teslim olur.

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Sun Tzu’dan yaşam mücadelenize yön verecek 20 alıntı

Savaşı, elindeki zayıf gücü de kuvvetli gücü de nasıl kullanacağını bilen kazanır.

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Sun Tzu’dan yaşam mücadelenize yön verecek 20 alıntı

Herkesin bildiğini bilmekten öteye gidemeyen bilgi işe yaramaz.

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Sun Tzu’dan yaşam mücadelenize yön verecek 20 alıntı

Geçilmezle karşılaştığında değiş, sen değiştiğinde geçilmez geçilir olur.

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