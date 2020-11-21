Asırlık tarihin şahidi: Beyazıt Yangın Kulesi

📌 İstanbul, asırlar boyunca birçok yangına maruz kaldı. Bundan dolayı da tarihin en çok yangın geçiren şehirlerinden biri olarak anıldı.

📌 Bizans ve Osmanlı dönemlerinde, şehirde genellikle ahşap yapıların bulunması, yangının hızlıca yayılmasına ve oldukça ciddi zararlara neden oluyordu.

📌 Ahşap yapıların içindeki eşyalar ile küle dönmesi, toplumda ekonomik ve psikolojik yıkıntı yaratıyordu.