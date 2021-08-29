Biz’den Ben’e: Kişisel gelişim

📌 Tüm dinler bir bireye değil, aksine kavimlere indirilmiştir. Yani Allah Teâlâ'nın muradı bir bireyi ıslah etmek değil kavimleri, cemaati ıslah etmektir. Yüce Allah (CC) Sa'd suresi 29. ayette "Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik." Kur'an'ın evrenselliğini beyan eder.





Sa'd suresi 29. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın



Kıymetli hafızların sesinden rahmet pınarı olan Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın



Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın



📌Dünya üzerindeki ilk kişisel gelişim kitabı olan "Self-Help" isimli eserin 1859'da yayınlanmasının üzerinden tam 162 sene geçti. Bu yüz altmış iki senede dünya daha önce tarih sahnesinde görülmemiş savaşlara ve olaylara şahit oldu. Ayrıca yükselen benlik akımı sayesinde insanlar kendi fikirlerine saygı duyulması adı altında kendileri ile aynı fikirden olmayan milyonlarca insana zarar verdi. Acaba bu benlik anlayışı daha önce böyle bir yüksek ivme yakalamış mıydı yoksa her şey kişisel gelişim ile mi başladı?