10 kavram ile tüketim kültürü

📌 Endüstri Devrimi olarak da adlandırılan Sanayi Devrimi, 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıktı. Buharlı makinelerin kullanılmaya başlaması, endüstriyel gelişmelerdeki en önemli unsurlardandı.

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Avrupa'da nüfusun hızla artması, tarımsal gelişmeler nedeniyle kırsalda insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması gibi sebepler, nüfusun kentlere göç etmesine yol açtı. Gelir düzeyi yükseldi, lüks sayılan şeker, çay, kahve gibi ürünler, orta ve alt gelir grupları için doğal bir ihtiyaç halini aldı.

Sömürgelerden yağmalanan doğal kaynakların Avrupa'ya aktarılması, burada tekrar işlenerek sömürgelere geri satılması ile günümüzde de devam eden ekonomi sisteminin temelleri atıldı: Kapitalizm, küçük burjuvazi ve orta gelir grubunun zenginleşmesini sağlarken aynı zaman yeni yatırım alanlarının doğmasına yol açıyordu. Erkek işçilerin yanında, kadın ve çocuklar da çalıştırılmaya başlandı; çalışma saatleri günlük 20 saate kadar çıktı.

İngiltere'de başlayan sanayileşme, zamanla tüm Avrupa ve ABD'ye yayıldı. Tarımda makineleşme başladı; kentteki iş imkânlarının çokluğu kırsaldan kentlere göç edilmesine ve şehirlerde nüfus yığılmalarına ve daha birçok toplumsal soruna yol açtı. 20. yüzyıl kitle toplumunun temelleri Sanayi Devrimi ile atılmış oldu.