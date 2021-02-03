Sosyal medya ile geçen süreyi kısıtlamanızı sağlayacak ipuçları
İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile sosyal medya platformlarının da yaşamımızda kapladıkları yer, her geçen gün artıyor. Bugün dünya nüfusunun yüzde 53'ünden fazlası sosyal medya kullanıyor. Türkiye, günlük ortalama 7 saat 54 dakika ile internet; 2 saat 57 dakika ile sosyal medya kullanımı konusunda dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor. Peki, sosyal medya bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız? Sosyal medyada geçen süreyi nasıl kısıtlayabiliriz?
Giriş Tarihi: 03.02.2021
17:33
Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
19:48
SOSYAL MEDYA HANGİ YENİLİKLE HAYATIMIZA GİRDİ?
2000'li yıllar pek çok teknolojinin hayatımıza girdiği ve vazgeçilmezimiz haline geldiği yıllar oldu.
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İnternet teknolojileri,
hızlı bir gelişme gösterdi. Ancak bu teknoloji, kullanıcılara sadece enformasyon sağlıyordu. Kullanıcı hiçbir şekilde içeriğe müdahale edemiyor, geri bildirimde bulunamıyor veya kendisi içerik üreticisi haline gelemiyordu. 20. yüzyılın son çeyreğinde
2000'li yılların başında
internet, kullanıcılarına etkileşimli bir iletişim ortamı sağladı. Web 2.0 devriminin gerçekleştirilmesiyle
WEB 2.0 İNTERNET DÜNYASINDA NEYİ DEĞİŞTİRDİ?
Web 2.0 kavramı ilk kez Tim O'Reilly tarafından 2004 yılında kullanıldı ve kavram, ikinci nesil internet hizmetlerini kapsıyordu.
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Bu teknolojinin hayatımıza girmesi ile internetin tek taraflı,
kullanıcının veriye ulaşmak dışında bir şey yapamadığı sürecin sonuna gelindi. sadece web sitelerinin kullanıcıya içerik sunduğu,
Böylece kullanıcılar, kendi sitelerini ve içeriklerini oluşturabilir, iletişimi başlatan ya da sürdüren olabilir, etkileşimde bulunabilir ve ilgili içeriklere geri besleme bırakabilir hale geldiler.
📌 Yani
geçiş yaptılar. İnternet dünyasında yaşanan bu gelişme, teknolojik açıdan adeta bir devrimdi. internet kullanıcıları hem içeriği tüketen hem de üreten olma boyutuna
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SOSYAL MEDYA SİTELERİ NE ZAMAN KURULDU?
2000 yılında Vikipedi, 2003 yılında Myspace ve 2004 yılında Facebook'un kurulması, sosyal medya anlamında ilk girişimlerdendi.
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2006 yılında 2005 yılında video paylaşım sitesi YouTube, ve müzik veri akışı sağlayan Spotify, 2009 yılında anlık yer bildirimi yapmayı sağlayan Foursquare, 2010 yılında ise fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Twitter kuruldu. Instagram
Tüm bu teknolojilerin yaygın kullanımı ise IOS ve android tabanlı akıllı telefonların hayatımıza girmesi,
ile gerçekleşti. internetin yaygınlaşması ve bu cihazların her daim elimizin altında bulunması
AKILLI TELEFONLAR HAYATIMIZA NE ZAMAN GİRDİ?
Tarihin teknolojik anlamda en etkili cihazlarından biri olan iPhone, 2007 yılında Apple CEO'su Steve Jobs tarafından dünyaya tanıtıldı.
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Cihaz, fotoğraf çekebiliyor,
kısacası bir telefondan daha fazlasını sunarak internetin telefona entegre oluşunu kullanışlı hale getiriyordu. Steve Jobs, bu cihazı tanıtırken renkli dokunmatik bir ekran aracılığıyla internette dolaşabilme imkânı sağlıyor, demiş; ilerleyen yıllarda bu sözün doğruluğu defalarca kez kanıtlanmıştı. "Mobil cihaz sektörünün 5 yıl ilerisine geçtik"
Öte yandan
ise HTC tarafından 2008 yılında gerçekleştirildi. Android 1.0 sürümü ile dokunmatik ekran ve klavye tuşlarına sahip olan bu cihaz, mouse görevi gören küçük bir joysticke de sahipti. ilk android telefonun kullanıcılara sunumu
📌 Dijital dünyaya dair bilinmesi gereken 10 kavram
2010’LARDA AKILLI CİHAZ VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARTTI
İlerleyen süreçte bu cihazlarla kullanılabilecek uygulamalar geliştirilmiş, böylece cihaz üretip satmanın dışında yeni bir alternatif daha teknoloji üreticileri için olanak sağlamıştı.
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Sosyal medya siteleri, geliştirdikleri uygulamalarla kısa zamanda mobil cihazlara entegre olarak daha ulaşılabilir hale geldiler.
yaygınlığı hızla arttı. 2010'lu yıllarda hem akıllı cihazların hem de sosyal medya platformlarının
2013 yılına gelindiğinde dünya çapında
3G teknolojisinin hayatımıza girmesi ile her yerde ve her zaman internet bağlantısının olanaklı hale gelmesi, kullanıcıların alışkanlıklarını da tamamen değiştirdi. 1 milyarın üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleşti.