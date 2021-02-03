Sosyal medya ile geçen süreyi kısıtlamanızı sağlayacak ipuçları

Web 2.0 kavramı ilk kez Tim O'Reilly tarafından 2004 yılında kullanıldı ve kavram, ikinci nesil internet hizmetlerini kapsıyordu.

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Bu teknolojinin hayatımıza girmesi ile internetin tek taraflı, sadece web sitelerinin kullanıcıya içerik sunduğu, kullanıcının veriye ulaşmak dışında bir şey yapamadığı sürecin sonuna gelindi.

Böylece kullanıcılar, kendi sitelerini ve içeriklerini oluşturabilir, iletişimi başlatan ya da sürdüren olabilir, etkileşimde bulunabilir ve ilgili içeriklere geri besleme bırakabilir hale geldiler.

📌 Yani internet kullanıcıları hem içeriği tüketen hem de üreten olma boyutuna geçiş yaptılar. İnternet dünyasında yaşanan bu gelişme, teknolojik açıdan adeta bir devrimdi.