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Sosyal medya ile geçen süreyi kısıtlamanızı sağlayacak ipuçları

İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile sosyal medya platformlarının da yaşamımızda kapladıkları yer, her geçen gün artıyor. Bugün dünya nüfusunun yüzde 53'ünden fazlası sosyal medya kullanıyor. Türkiye, günlük ortalama 7 saat 54 dakika ile internet; 2 saat 57 dakika ile sosyal medya kullanımı konusunda dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor. Peki, sosyal medya bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız? Sosyal medyada geçen süreyi nasıl kısıtlayabiliriz?

Giriş Tarihi: 03.02.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 19:48
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SOSYAL MEDYA HANGİ YENİLİKLE HAYATIMIZA GİRDİ?
SOSYAL MEDYA HANGİ YENİLİKLE HAYATIMIZA GİRDİ?

2000'li yıllar pek çok teknolojinin hayatımıza girdiği ve vazgeçilmezimiz haline geldiği yıllar oldu.

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İnternet teknolojileri, 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlı bir gelişme gösterdi. Ancak bu teknoloji, kullanıcılara sadece enformasyon sağlıyordu. Kullanıcı hiçbir şekilde içeriğe müdahale edemiyor, geri bildirimde bulunamıyor veya kendisi içerik üreticisi haline gelemiyordu.

2000'li yılların başında Web 2.0 devriminin gerçekleştirilmesiyle internet, kullanıcılarına etkileşimli bir iletişim ortamı sağladı.

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WEB 2.0 İNTERNET DÜNYASINDA NEYİ DEĞİŞTİRDİ?
WEB 2.0 İNTERNET DÜNYASINDA NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Web 2.0 kavramı ilk kez Tim O'Reilly tarafından 2004 yılında kullanıldı ve kavram, ikinci nesil internet hizmetlerini kapsıyordu.

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Bu teknolojinin hayatımıza girmesi ile internetin tek taraflı, sadece web sitelerinin kullanıcıya içerik sunduğu, kullanıcının veriye ulaşmak dışında bir şey yapamadığı sürecin sonuna gelindi.

Böylece kullanıcılar, kendi sitelerini ve içeriklerini oluşturabilir, iletişimi başlatan ya da sürdüren olabilir, etkileşimde bulunabilir ve ilgili içeriklere geri besleme bırakabilir hale geldiler.

📌 Yani internet kullanıcıları hem içeriği tüketen hem de üreten olma boyutuna geçiş yaptılar. İnternet dünyasında yaşanan bu gelişme, teknolojik açıdan adeta bir devrimdi.

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SOSYAL MEDYA SİTELERİ NE ZAMAN KURULDU?
SOSYAL MEDYA SİTELERİ NE ZAMAN KURULDU?

2000 yılında Vikipedi, 2003 yılında Myspace ve 2004 yılında Facebook'un kurulması, sosyal medya anlamında ilk girişimlerdendi.

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2005 yılında video paylaşım sitesi YouTube, 2006 yılında Twitter ve müzik veri akışı sağlayan Spotify, 2009 yılında anlık yer bildirimi yapmayı sağlayan Foursquare, 2010 yılında ise fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kuruldu.

Tüm bu teknolojilerin yaygın kullanımı ise IOS ve android tabanlı akıllı telefonların hayatımıza girmesi, internetin yaygınlaşması ve bu cihazların her daim elimizin altında bulunması ile gerçekleşti.

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AKILLI TELEFONLAR HAYATIMIZA NE ZAMAN GİRDİ?
AKILLI TELEFONLAR HAYATIMIZA NE ZAMAN GİRDİ?

Tarihin teknolojik anlamda en etkili cihazlarından biri olan iPhone, 2007 yılında Apple CEO'su Steve Jobs tarafından dünyaya tanıtıldı.

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Cihaz, fotoğraf çekebiliyor, renkli dokunmatik bir ekran aracılığıyla internette dolaşabilme imkânı sağlıyor, kısacası bir telefondan daha fazlasını sunarak internetin telefona entegre oluşunu kullanışlı hale getiriyordu. Steve Jobs, bu cihazı tanıtırken "Mobil cihaz sektörünün 5 yıl ilerisine geçtik" demiş; ilerleyen yıllarda bu sözün doğruluğu defalarca kez kanıtlanmıştı.

Öte yandan ilk android telefonun kullanıcılara sunumu ise HTC tarafından 2008 yılında gerçekleştirildi. Android 1.0 sürümü ile dokunmatik ekran ve klavye tuşlarına sahip olan bu cihaz, mouse görevi gören küçük bir joysticke de sahipti.

📌 Dijital dünyaya dair bilinmesi gereken 10 kavram

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2010’LARDA AKILLI CİHAZ VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARTTI
2010’LARDA AKILLI CİHAZ VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARTTI

İlerleyen süreçte bu cihazlarla kullanılabilecek uygulamalar geliştirilmiş, böylece cihaz üretip satmanın dışında yeni bir alternatif daha teknoloji üreticileri için olanak sağlamıştı.

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Sosyal medya siteleri, geliştirdikleri uygulamalarla kısa zamanda mobil cihazlara entegre olarak daha ulaşılabilir hale geldiler. 2010'lu yıllarda hem akıllı cihazların hem de sosyal medya platformlarının yaygınlığı hızla arttı.

2013 yılına gelindiğinde dünya çapında 1 milyarın üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleşti. 3G teknolojisinin hayatımıza girmesi ile her yerde ve her zaman internet bağlantısının olanaklı hale gelmesi, kullanıcıların alışkanlıklarını da tamamen değiştirdi.

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