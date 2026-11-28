Yârdan mehcûr olup diyâr-ı gurbete düşenler kim?

Edebiyat tarihimizde, Koca Ragıp Paşa'nın

Eger maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir

mısraıyla veciz bir şekilde işaret ettiği gibi bir gazeliyle şairliği tescil edilen şairlerimizden biri de Balıkesirli Râsih'tir (ö. 1731). Şairin antolojilere geçmesini sağlayacak, Cem Sultan'ın

Dil helâk idüp gözüŋ hançer çeker cân üstine

Nice hûnidür ki kan itmek diler kan üstine

matlaıyla başlayan "üstüne" redifli gazeline yazılmış elliye yakın nazire içinde en çok bilineni ve okunanı olan meşhur gazelinin matla beyti şudur:

Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne

Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne

Şairini meşhur eden bu gazel, başta Nedim olmak üzere yaşadığı dönemin şairlerinin dikkatini çektiği gibi Cumhuriyet dönemi şairlerinin başta gelenlerinden Yahya Kemâl'in övgüsüne ve takdirine de mazhar olmuştur:

Râsih bir gazeliyle yaşıyor, demek ki hayâtının bütün nüsgu (özü) bu gazelde toplanmış, iki yüz sene sonra hatırlıyor, okuyor ve okurken neş'eleniyoruz; eser buna derler.

Attilâ İlhan, ilk okuduğunda çarpıldığını söylediği gazeli en görkemli gazellerden biri olarak niteler.

Her beyti birbirinden güzel olan bu gazelde benim etkilendiğim beyit kimi kaynaklarda 3, kimilerinde de 4. beyit olarak geçen şu beyittir:

Yârdan mehcûr iken düştük diyâr-ı gurbete

Dehr gösterdi bize hicrân hicrân üstüne

Sevgiliden ayrı kalmak yetmezmiş gibi bir de gurbete düştük. [Böylece] felek bize ayrılık üstüne ayrılık acısını tattırmış oldu.

Beyit sadece söyleyiş güzelliğiyle değil mana güzelliği ve derinliği ile de tebarüz eder, tüm görkemiyle kendini gösterir. Âdetâ beni ancak iyi bir şair söyleyebilir diye haykırır.

Beyitte geçen ve tenâsüp oluşturan yâr, mehcûr, diyâr-ı gurbet, dehr ve hicrân kelimelerinin her birinin kendine has anlamları olduğu gibi bir araya geldiklerinde irfânî bir hakikate işaret ediyorlar. Okurken bana Yenişehirli Avni Bey'in rivayeti muhtelif olsa da maksadı bir olan

Biz âleme bir yâr için âh etmeye geldik

mısraını hatırlatan beyitte geçen yâr bugün sevgili anlamında kullanılıyor olsa da klasik şiirimizde dost, tasavvuf şiirinde Allah, Hz. Peygamber ve mürşit anlamlarına da gelir. Hicret ile aynı kökten gelen mehcûr uzaklaşmış ve ayrılmış olmak, hicran ise bu ayrılıktan mütevellit yaşanan acıdır. Ayrılığın yaşandığı mekân olan diyâr-ı gurbet ise yârin kim olduğuna göre değişmektedir. Dehr ise burada bu ayrılığı yaşatan felek veya kader anlamında kullanılır.

Kaç türlü hicret var?

Gazeli şerh eden kaynaklarda, hicran hicran üstüne şeklinde tekrar edilen, kafiyeyi oluşturan kelimeden yola çıkılarak iki tür ayrılıktan bahsedilir. İlki sevgiliden, ikincisi de sevgilinin olduğu köy, kasaba veya şehirden ayrı kalmaktır. Ancak ben burada hicrânın iki defa tekrar edilmesinin iki değil, çokluğu ifade ettiği ve birçok kere olduğuna işaret etmek için tekrar edildiğini düşünüyorum. Niçin böyle düşündüğümü ayrılıkları sıralayarak açıklayayım.

Ayrılıkların ilki kelamcıların ve mutasavvıfların ifade ettikleri ayrılıktır. Bu ayrılık insanın Ahadîyet mertebesinden mertebe mertebe (taayyünat) uzaklaşarak maddî âleme inmesidir. Südûr ve füyûz olarak da isimlendirilen bu ayrılış insanın ilk hicretidir. Bu ayrılışta insan ruhu nûrânî yani aydınlık ve ilâhî kaynaktan uzaklaşıp maddenin karanlık dünyasına düşer. İlâhî ve nûrânî âlemden maddî beden kafesine hapsolan insanı İbn Sina kafesteki beyaz bir güvercine benzetir.

Nefs, aslî vatanından ayrılmış ve dünya gurbetine düşmüş bir yabancı gibidir. Sühreverdî'nin deyimiyle insan bu dünyada garbî gurbettedir. Bu durumda mısrada geçen yâr ile Allah, diyâr-ı gurbet ile de dünya kastedilmiş olmaktadır. İnsan için dünya hayatı baştan sona gurbettir ve hicran ile doludur. Kavuşma ise hem bu dünyada hem ahirette olur. Bu dünyada kavuşma gönlü yâr ile doldurmak, ondan gayrısını çıkarmakla olur. Gönlü yâr ile dolu olan için artık gurbet diye bir yer kalmaz, çünkü onlar her daim vuslattadırlar. Şair hâlâ hicrandan bahsettiğine göre henüz vuslat ehli değildir ve yolculuğu devam etmektedir. Mevlana'nın ney üzerinden anlattığı ayrılık acısı budur. Yüzlerce kuşu bir araya getirip yolculuğa çıkaran şey de bu ayrılık acısını dindirme arzusudur.

İkinci ayrılık cennetten uzaklaşmaktır. Hz. Adem cennette vuslatta iken yaptığı bir hata yüzünden cennetten uzaklaştırılıp dünyaya gönderildi. Bu uzaklaşma insanın vatanından uzaklaşmasıdır ve gurbet diyarı olan dünyada pişmanlık ve özlem içinde yeniden cennete kavuşma arzusu ile yanıp kavrulur, ayrılık acısı çeker. Cennet huzur ve kavuşmanın, dünya ise ayrılık acısı içinde süren imtihan, arayış ve özlemin mekânıdır.

Cennetten ayrılan insan aslında kendi hakikatinden uzaklaşmıştır. Sembol olan cenneti gerçek zanneden zahit nafile ibadetler ile öldükten sonra cennete kavuşmayı arzu ederken, cennetin hakikatini idrak eden ârifler muhabbetullah ile bu dünyada iken cennetlerine kavuşurlar. Bu durumda zahit için yâr cennetteki Havva anamız olurken ârif için Allah'tır. Bu durumu biri mecaz biri de hakikat olarak niteleyebiliriz.

Hz. Adem'in dünyaya gelmesinde ise yeni bir ayrılık daha vardır. Ayrılık içinde ayrılık diyebiliriz. İlk insan ilk âşıktır aynı zamanda. Bunu da üçüncü ayrılık olarak düşünebiliriz. Cennetten uzaklaştırılan Hz. Adem aynı zamanda Hz. Havva'dan da ayrı kalmıştı. Dünyaya indikten sonra Hz. Adem uzun yıllar onu aramakla meşgul oldu. Bugün mecazî aşk dediğimiz aşkın evveli budur ve bize atamız Hz. Adem'den mirastır. Bu hicran, ayrılığın en basit ve en kolay hâlidir. Bu aşkın bir önemi de bize gerçek aşkı öğretmesidir. Hz. Adem, Havva'yı bulmadan Allah'ı bulamayacaktır. Havva bu hikâyede Hz. Adem'i Allah'a götüren köprü vazifesi görür. O yüzden aşkın bu derecesi de kutsal ve değerlidir.

Dördüncü ayrılık anne karnından çıkarak dünyaya ayak basan bebeğin ayrılığıdır. Bebeklerin cennetlerinden yani annelerinin karınlarından çıkarılmaları pek hoşlarına gitmiyor olmalı ki doğar doğmaz ağlamaya başlar. Bu da Hz. Adem'in cennetten ayrılmasının her insanın enfüsünde tezahüründen başka bir şey değildir. Hepimiz atamız Hz. Adem gibi kendi cennetimizden kovuluyoruz. Her doğan bebek cennetten çıkarılmış bir Adem'dir. Bu durumda cenin, yani anne rahmi, cennet; doğmak da gurbete çıkmak anlamına geliyor.

İnsanın gurbetinin de üç evresi var. İlki anne karnından çıkmak, ikincisi bebekliktir. Üçüncüsü de çocukluktan gençliğe geçildiği, anneden bağımsız yaşamaya başlanıldığı evredir. Burada yâr annedir. Ana gibi yâr olmamasının nedeni budur. Vatana ana denilmesinin de nedeni budur.

Anasından ayrılan çocuk kendine sevecek yeni bir yâr aramaya başlar ve bulur. Bulduktan sonra kavuşmak için mücadele verir. Bu mücadelenin bir kısmı sevgili ile aynı mahallede, sonrası ise sevgilinin bulunduğu şehirden uzaklarda geçer. Geleneğimizde neredeyse tüm aşk hikâyelerinde âşıklar çocukken âşık olurlar. Büyüdükçe önce aynı yerde yaşamalarına rağmen birbirlerini görmelerine izin verilmez. Âşıklar ilk ayrılık acısını bu evrede tadarlar. Biraz daha büyüyüp evlenme çağına geldiklerinde bu sefer ya âşıkların erkek olanı bir vesile ile gurbete çıkmak zorunda bırakılır ya da kız ailesi tarafından alınıp bir başka diyara götürülür. Beyti şerh eden kaynakların kastettiği iki gurbet bunlardır. Bu durumda yâr ile sevgili, gurbet ile de hem çocukken hem de evlenecek çağa gelindiğinde yaşanan ayrılıklar kastedilir. Bu, Hz. Adem'in Hz. Havva'ya olan aşkının insanda tahakkukudur.

Hicran içinde olan kişi bir derviş ise onun yâri, sevgilisi, dostu mürşitidir. Mürşitine intisap ettikten sonra onu göremediği her an ayrılık acısı ile doludur. Derviş, mürşitini göreceği günleri iple çeker. Bu evreyi bebek-anne ilişkisine de benzetebiliriz. Bebeğin her yönüyle annesine muhtaç olduğu gibi derviş de her bakımdan mürşitinin terbiyesine ve talimine muhtaçtır. Derviş sülûkunda ilerledikçe bebeğin çocukluk evresine geçip annesinden uzakta da yaşayabildiği gibi mürid de mürşitinden uzakta yaşamaya başlar. Kendisini bulması ve olabilmesi için mürşit, dervişini sefere çıkartır. Bu da gurbetin uzakta iken olanıdır. Garip olan şudur ki bu uzaklaşmada bir çeşit yakınlaşma vardır. Derviş ne kadar uzağa giderse gönlü de mürşitine o kadar yaklaşır. Dolayısıyla bu ayrılışta acıyla birlikte yaklaşmanın zevkini de yaşar. Bunlar tarif edilecek duygulardan değildir. Yaşamadığımız için bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de tarif edemiyoruz. Bu durumda beyitteki yâr ile mürşit, diyar-ı gurbet ile de mürşitden uzakta bulunan her yer kastedilmektedir.

Beyitte hicran hicran üstüne denilmesinin sebebi kanaatimce budur.

İsmail Güleç

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.