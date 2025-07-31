Viyana’da silinmeyen Osmanlı izleri

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▫ Asırlar boyunca fethettikleri toprakları huzur ve sükunet dolu beldeler kılan Osmanlılar, iki defa hazırlıksız şekilde Orta Avrupa bölgesinin kapısı olan Viyana'yı kuşatmıştı. Bu iki sefer Allah Teala'nın adını yayma anlayışı olan İla-yi Kelimetullah kavramının göstergesiydi.

▫ İlk kuşatma Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na ve Şarklen'e gözdağı verme amacı taşısa da 1683'de gerçekleşen II. Viyana Kuşatması 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması'na dek sürecek karanlık bir sürece yol açacaktı.

📍Bilgi: Karlofça Antlaşması

26 Ocak 1699 tarihinde imzalanan antlaşma Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanmıştı. Osmanlı bu antlaşma ile Gerileme Dönemi'ne girmişti.

12 SORUDA İKİNCİ VİYANA KUŞATMASI