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Osmanlı padişahlarının unutulmaz sözleri

Var olduğu altı asrı geçen süre boyunca mazlumların sığınağı, zalimlerin düşmanı olan Osmanlı İmparatorluğu'nun başına otuz altı padişah geçti. Devlet-i Aliyye'nin kuruluş döneminde iyi eğitim almış, çekirdekten yetişmiş padişahların ciddi bir rolü vardı. Devletin dağılma döneminde ise en dikkat çeken hadise, şehzadelerin aldığı eğitimin bozulmasıydı. Osmanlı padişahları icraatleri kadar unutulmaz sözleri, cümleleri ile de tarihe geçmişlerdi.

Giriş Tarihi: 28.06.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 16:28
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Maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir.

Osman Gazi

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Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.

Orhan Gazi

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Hey bedbaht, benim gazama mani olur, ben gazada iken Müslümanları incitirsin. Senin kökünü kazımayınca ben huzur içinde gaza edemem. Seninle nasıl barışırım, gazaya mani olanla gaza etmek, en büyük gazadır!

I.Murad

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Yenileceğinden korkan, daima yenilir.

I.Bayezid

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Cihan hasm olsa Hak'dan nusret iste
Erenlerden du'â vü himmet iste

Çelebi I. Mehmed

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