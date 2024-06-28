Osmanlı padişahlarının unutulmaz sözleri

Var olduğu altı asrı geçen süre boyunca mazlumların sığınağı, zalimlerin düşmanı olan Osmanlı İmparatorluğu'nun başına otuz altı padişah geçti. Devlet-i Aliyye'nin kuruluş döneminde iyi eğitim almış, çekirdekten yetişmiş padişahların ciddi bir rolü vardı. Devletin dağılma döneminde ise en dikkat çeken hadise, şehzadelerin aldığı eğitimin bozulmasıydı. Osmanlı padişahları icraatleri kadar unutulmaz sözleri, cümleleri ile de tarihe geçmişlerdi.