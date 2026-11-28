Sultan’a ihanetin belgesi

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Kurtlar sofrası

◾ Osmanlı Devleti'nin son dönemi hem iç hem de dış karışıklıklar ile geçen sıkıntılı bir süreçtir. 93 Harbi olarak anılan Rus Harbi ile Cihan Devleti tarihten silinme noktasına kadar gelmişti.

93 Harbi nedir?

1877 - 1878 Osmanlı -Rus Savaşı'dır. Rumi takvimde 1293 yılında gerçekleşmesinden dolayı "93 Harbi" olarak bilinir.

◾ Tam bu esnada Devlet-i Aliyye'yi adeta uçurum kenarından alarak her manada kuvvetlendiren aynı zamanda Osmanlı'nın son büyük Sultanı olarak anılan Sultan II. Abdülhamid Han oldu.

Kızının gözünden Sultan II. Abdülhamid