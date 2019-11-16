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  • Abdülhamid ne zaman tahta çıktı? Abdülhamid’in cülus töreni…

Abdülhamid ne zaman tahta çıktı? Abdülhamid’in cülus töreni…

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olarak 34 yaşındayken tahta çıktı. Amcası Sultan Abdülaziz'in şüpheli ölümüne ve ağabeyi Sultan V. Murad'ın azline tanık olmuş; o zamana dek tahta geçeceğini asla düşünmemişti. Peki, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunan Abdülhamid nasıl tahtın tek varisi oldu? Abdülhamid ne zaman tahta çıktı?

Giriş Tarihi: 16.11.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 09:11
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‘CÜLUS TÖRENİ’ NEYİ SEMBOLİZE EDER?
‘CÜLUS TÖRENİ’ NEYİ SEMBOLİZE EDER?

Cülus, Osmanlı'da padişahın tahta çıkışında dağıttığı bahşişe denirdi. Fatih Sultan Mehmet'ten son padişah Vahdettin'e kadar padişahların tahta çıkışlarında, Osmanlı saltanat gelenekleri çerçevesinde görkemli cülus törenleri düzenlenirdi.

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CÜLUS YOLU NEREDEDİR?
CÜLUS YOLU NEREDEDİR?

Eyüp Sultan Camii arkasındaki "Cülus Yolu" olarak bilinen tarihi yolda sultanlar, kılıç kuşanıp ata biner ve burada görkemli törenler düzenlenirdi.

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ABDÜLHAMİD NASIL TAHTIN TEK VARİSİ OLDU?
ABDÜLHAMİD NASIL TAHTIN TEK VARİSİ OLDU?

Amcası Abdülaziz'in 1876'da tahttan indirilmesinin ardından yerine geçen V. Murat'ın tahta geçirildikten üç ay sonra ruhsal sebepler yüzünden hal edilmesi üzerine, Osmanlı Devleti'ni idare etme sorumluluğu tahtın tek varisi olan II. Abdülhamid'e düştü.

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ABDÜLHAMİD NE ZAMAN TAHTA ÇIKTI?
ABDÜLHAMİD NE ZAMAN TAHTA ÇIKTI?

30 Ağustos 1876 Çarşamba günü Topkapı Sarayı Kubbealtı'nda Vükela Heyeti bir toplantı düzenledi. 31 Ağustos 1876 Perşembe günü de II. Abdülhamid padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü, kendinden önceki Osmanlı padişahları gibi o da Eyüp'te kılıç kuşandı.

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BABÜSSELAM ÖNÜNDE ABDÜLHAMİD’E BİAT ETTİLER
BABÜSSELAM ÖNÜNDE ABDÜLHAMİD’E BİAT ETTİLER

Padişahların tahta çıkış sürecinde biat töreni de önemliydi. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışında da, Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi'nde sadrazam ve şeyhülislam tarafından tahta davet edildikten sonra evvel emirde kendileri ve sonrasında oradaki hazirûn, Babüsselam önünde yeni padişaha biat etti.

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