Abdülhamid ne zaman tahta çıktı? Abdülhamid’in cülus töreni…

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olarak 34 yaşındayken tahta çıktı. Amcası Sultan Abdülaziz'in şüpheli ölümüne ve ağabeyi Sultan V. Murad'ın azline tanık olmuş; o zamana dek tahta geçeceğini asla düşünmemişti. Peki, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunan Abdülhamid nasıl tahtın tek varisi oldu? Abdülhamid ne zaman tahta çıktı?