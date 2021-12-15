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  • Sultan II. Abdülhamid'i ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!

Sultan II. Abdülhamid'i ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!

Cihana hükmeden Sultan II. Abdülhamid, hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulundu. Dahili ve harici birçok saldırıya göğüs gerdi. Osmanlı tarihinde belki de en çok merak edilen padişahlardan biriydi. Dünyanın en buhranlı döneminde tahta çıktı, çok yönlü bir eğitimden geçti, adaletle yönetilen siyaset anlayışını benimsedi ve diğer ülkelere karşı başarılı bir diplomasi yürüttü. Peki, siz Abdülhamid hakkında ne biliyorsunuz?

Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 17:17
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Sultan II. Abdülhamid kaç yılında tahta geçmiştir?
Sultan II. Abdülhamid kaç yılında tahta geçmiştir?

Sultan II. Abdülhamid kaç yılında tahta geçmiştir?

•A) 30 Ağustos 1876
•B) 31 Ağustos 1876
•C) 30 Temmuz 1871
•D) 31 Temmuz 1871

Abdülhamid hakkında tarihe şerh düşen sözler

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Sultan II. Abdülhamid kaçıncı Osmanlı padişahı ve İslam halifesidir?
Sultan II. Abdülhamid kaçıncı Osmanlı padişahı ve İslam halifesidir?

Sultan II. Abdülhamid kaçıncı Osmanlı padişahı ve İslam halifesidir?

•A) 30. padişahı, 113. İslam halifesi
•B) 34. padişahı, 113. İslam halifesi
•C) 21. padişahı, 110. İslam halifesi
•D) 24. padişahı, 110. İslam halifesi

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Sultan II. Abdülhamid hangi spor dalına meraklıydı?
Sultan II. Abdülhamid hangi spor dalına meraklıydı?

Sultan II. Abdülhamid hangi spor dalına meraklıydı?

•A) Jimnastik
•B) Gülle atma
•C) Koşu
•D) Yüzme

Sultan II. Abdülhamid'in politikası: İttihad-ı İslam

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Sultan II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonraki ilk Cuma namazını hangi camide kılmıştır?
Sultan II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonraki ilk Cuma namazını hangi camide kılmıştır?

Sultan II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonraki ilk Cuma namazını hangi camide kılmıştır?

•A) Sultan Ahmed Camii
•B) Fatih Camii
•C) Eyüpsultan Camii
•D) Süleymaniye Camii


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Sultan II. Abdülhamid , 33 yıllık hükümdarlığı süresince, çoğu şahsî bütçesinden olmak üzere cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü gibi toplam kaç adet eser bırakmıştır?
Sultan II. Abdülhamid , 33 yıllık hükümdarlığı süresince, çoğu şahsî bütçesinden olmak üzere cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü gibi toplam kaç adet eser bırakmıştır?

Sultan II. Abdülhamid, 33 yıllık hükümdarlığı süresince, çoğu şahsî bütçesinden olmak üzere cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü gibi toplam kaç adet eser bırakmıştır?

•A)120
•B)1000
•C)1300
•D)1500

20 maddede Abdülhamid'in emaneti; Hicaz Demiryolu

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