Sultan II. Abdülhamid'i ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!
Sultan II. Abdülhamid'i ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!
Cihana hükmeden Sultan II. Abdülhamid, hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulundu. Dahili ve harici birçok saldırıya göğüs gerdi. Osmanlı tarihinde belki de en çok merak edilen padişahlardan biriydi. Dünyanın en buhranlı döneminde tahta çıktı, çok yönlü bir eğitimden geçti, adaletle yönetilen siyaset anlayışını benimsedi ve diğer ülkelere karşı başarılı bir diplomasi yürüttü. Peki, siz Abdülhamid hakkında ne biliyorsunuz?
Giriş Tarihi: 15.12.2021
16:55
Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
17:17
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1
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Sultan II. Abdülhamid kaç yılında tahta geçmiştir?
2
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Sultan II. Abdülhamid kaçıncı Osmanlı padişahı ve İslam halifesidir?
3
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Sultan II. Abdülhamid hangi spor dalına meraklıydı?
4
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Sultan II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonraki ilk Cuma namazını hangi camide kılmıştır?
5
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Sultan II. Abdülhamid , 33 yıllık hükümdarlığı süresince, çoğu şahsî bütçesinden olmak üzere cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü gibi toplam kaç adet eser bırakmıştır?