Sultan II. Abdülhamid'i ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!

Cihana hükmeden Sultan II. Abdülhamid, hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulundu. Dahili ve harici birçok saldırıya göğüs gerdi. Osmanlı tarihinde belki de en çok merak edilen padişahlardan biriydi. Dünyanın en buhranlı döneminde tahta çıktı, çok yönlü bir eğitimden geçti, adaletle yönetilen siyaset anlayışını benimsedi ve diğer ülkelere karşı başarılı bir diplomasi yürüttü. Peki, siz Abdülhamid hakkında ne biliyorsunuz?