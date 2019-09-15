Abdülhamid'in İstanbul'a armağan ettiği 50 eser

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1894 yılında Gülhane bölgesinde kurulan hastane 1896 yılında Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki Ferik Süleyman Paşa Konağı'na taşınmıştır. 1885 yılında Pasteur'ün kuduz hastalığı üzerine yaptığı çalışmalar Sultan II. Abdülhamid'in dikkatini çekmiş ve bu alanda çalışmaları yakından izlemek amacıyla 1886 yılında Tıbbiye Mektebi Dâhiliye Muallimi Dr. Aleksander Zoeros Paşa başkanlığında, Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü ve Zooloji Muallimi Dr. Hüseyin Remzi Beylerden oluşan üç kişilik bir heyet Pasteur'ün yanına gönderilmiştir.

Sultan II. Abdülhamid, bu heyetle birlikte Pasteur'e verilmek üzere, bir devlet nişanı ve laboratuvarına yardım için 10.000 Frank para yardımında bulunmuştur.

Sultan II. Abdülhamid'in, cağını aşan ufku ve halkının modern imkânlardan yararlanması isteğinin tezahürü olan Bakteriyolojihane-i Şahane ismiyle kurulan bu müessese, günümüzde hastanelerde yer alan mikrobiyoloji servislerinin özünü teşkil etmektedir.