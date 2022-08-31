Kızının gözünden Sultan II. Abdülhamid

◾ Osmanlı Devleti'nin son büyük Sultanı II. Abdülhamid Han seveni olduğu kadar bu topraklar üzerinde kötü emelleri olanlar tarafından da sevilmeyen bir karaktere sahipti.

◾ Hayatı boyunca milletini düşünerek kararlar alan Ulu Hakan, siyasi portresi ile öne çıktı. Özel yaşantısında nezaketi ve alçak gönüllülüğü ile öne çıkan II. Abdülhamid'in sosyal yaşantısını kızı Ayşe Sultan nakleder.

Sultan II. Abdülhamid'in saklı mirası