Kızının gözünden Sultan II. Abdülhamid
Hatırat kitapları hem tarihi açıdan hem de sosyal yaşantı boyutundan önemli bir kaynaktır. Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki en büyük hükümdar olan Sultan II. Abdülhamid Han'ın iktidar hayatı ve sonrası resmi evrak ile bir noktaya kadar izah edilebilmektedir. Sultan'ın kızı Ayşe Osmanoğlu'nun 1960 senesinde, vefatından çok kısa bir süre önce yayınladığı "Babam Sultan Abdülhamid" başlıklı eseri; Ulu Hakan'ın karakteri, aile hayatı ve yaşantısına dair en önemli kaynaklardan biridir.
Giriş Tarihi: 31.08.2022
09:16
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
12:09
◾ Osmanlı Devleti'nin
son büyük Sultanı II. Abdülhamid Han seveni olduğu kadar bu topraklar üzerinde kötü emelleri olanlar tarafından da sevilmeyen bir karaktere sahipti.
◾ Hayatı boyunca
milletini düşünerek kararlar alan Ulu Hakan, siyasi portresi ile öne çıktı. Özel yaşantısında nezaketi ve alçak gönüllülüğü ile öne çıkan II. Abdülhamid'in sosyal yaşantısını kızı Ayşe Sultan nakleder.
Sultan II. Abdülhamid'in saklı mirası
Ayşe Sultan kimdir?
◾ 1887 - 1960 yılları arasında yaşayan Sultan, II. Abdülhamid ve Müşfika Kadınefedi'nin kızıdır. Eski Suriye Devlet Başkanı olan Ahmet Nami Bey ile evlenen Sultan, kendisini pek çok noktadan yetiştirmiş sanatsal bir kişiliğe sahipti.
◾ Bizzat bestelediği "Majesteliri Halife II. Abdülmecid Han İçin Marş" isimli eser ile Osmanlı topraklarındaki ilk kadın besteci olarak bilinir. 1960 yılında vefat eden Sultan, Yahya Efendi Mezarlığı'na defnedildi.
Abdülhamid hakkında tarihe şerh düşen sözler
◾ Fırtınalı bir yaşam serüvenine sahip olan
Ayşe Sultan, çocukluğundan itibaren aile yaşantılarına dair notlar tutar. Vefatından kısa bir süre önce bu notları hatırat olarak yayınlayan Osmanoğlu, bu alana dair büyük bir boşluğu doldurur.
◾ Sizler için
Ayşe Sultan'ın hatıralarından Sultan II. Abdülhamid Han'ın bir baba, idareci, aile reisi olarak portresini okuyabileceğiniz alıntıları derledik.
Bilinmeyen yönleriyle bir cihan sultanı: Abdülhamid
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Beş vakit namazını kılar, Kur'ân-ı Kerim okurdu. Gençliğinde şâzeli tarikatına girmişti. Daima camilere devam ettiğini, ramazanlarda Süleymaniye Camii'nde namaz kıldığını, o zamanlar camide açılan sergilerden alışveriş ettiğini hikâye tarzında anlatırdı.
Ayşe Osmanoğlu