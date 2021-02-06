Sultan Abdülhamid’e verilen ilginç hediye: Samuray zırhı

📌 Devletler arasında hediyeleşme, iki kültürün yakınlaşmasını sağlar. Altı yüz sene boyunca yedi iklimde varlığını sürdüren Osmanlı, tarihin en çok hediye alan ülkelerinden biriydi. Yakın komşuları olduğu kadar uzak devletler tarafından da oldukça ilgiyle takip edildi.

➡ Devletler, Osmanlı ile ilişkilerini sıcak tutmak amacıyla elçi ve hediyelerle dostluklarını, sadakatlerini bildirirlerdi. Padişah da bu hediyeleri karşılıksız bırakmaz, oldukça cömert şekilde karşılık verirdi.

➡ Hediyeleşme ile başlayıp yüzyıllar süren dostluğa en güzel örnek, Osmanlı ve Japonya örnek gösterilebilir. 1873 yılında Japonya'dan Sultan Abdülaziz'e gelen fildişi oymalı petrol lambası, bitmeyen bir dostluğu başlattı.

Osmanlı padişahlarına gönderilen hediyeler