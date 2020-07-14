12 soruda İkinci Viyana Kuşatması

Kurulan savaş meclisinde fikrini açtığında, devlet erkânı şaşkınlık geçirdi. Çünkü Estergon ile Yanıkkale alınmadan ve Macaristan Avusturyalılardan temizlenmeden Viyana'nın kuşatılması tehlikeliydi. Ayrıca bu hareket Avrupa'yı Türklere karşı ayağa kaldırabilirdi.

Devlet erkânı ve ocak ağaları bunları düşünmelerine rağmen sadrazamın kininden ve şiddetinden çekindikleri için onun düşüncesine iştirak ettiler. Sadece Kırım Hanı Murad Giray bu sefere karşı olumsuz görüş bildirdi.